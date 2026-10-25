Andrea Valobra “ya canta mejor”: Bachi la nombra sin concurso y le sube el sueldo

Andrea Valobra “ya canta mejor”. Al menos, en términos laborales, la artista consiguió mejorar sus condiciones en el Congreso Nacional, presidido por el neopeñista Basilio “Bachi” Núñez, donde pasó de funcionaria contratada a nombrada, con un salario mensual de G. 8.000.000.

En el caso de la cantante, el cambio se refleja en los números: en poco más de un año, su remuneración mensual aumentó G. 2.500.000, equivalente a un incremento del 45,45%, según se observa en las nóminas de funcionarios de la institución.

Según las declaraciones juradas reportadas a la Contraloría General de la República, el cambio de situación laboral se formalizó en setiembre de 2026. La artista dejó de figurar como contratada y asumió un cargo como funcionaria nombrada de la Orquesta Sinfónica del Congreso (OSIC).

¿Cómo pasó Andrea Valobra de contratada a nombrada en 15 meses?

La evolución laboral y salarial de Andrea Valobra registra tres momentos: en junio de 2025 ingresó como funcionaria contratada de la Orquesta Sinfónica del Congreso, con una remuneración mensual de G. 5.500.000.

Asimismo, en julio de 2026 se le renovó el contrato y en setiembre de 2026 comunicó a la Contraloría su baja como contratada, conforme al contrato N.º 1850/26, y su asunción como funcionaria nombrada de la OSIC, con un salario mensual de G. 8.000.000.

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En total, transcurrieron 15 meses entre su ingreso y el nombramiento. El aumento de G. 2.500.000 representa un crecimiento salarial del 45,45% respecto de su remuneración inicial.

El cambio también supone el acceso a beneficios asociados a su nueva condición laboral, entre ellos seguro médico privado, días de permiso y remuneraciones adicionales, según los datos proporcionados.

El recorrido de Andrea Valobra que pasó de cantar en el Senado a integrar el plantel

La presencia de Andrea Valobra en el Congreso cobró notoriedad pública en mayo de 2026, cuando se conoció su vínculo laboral con la institución legislativa. La cantante ya integraba la Orquesta Sinfónica del Congreso desde junio de 2025 y percibía G. 5.500.000 mensuales.

La artista también llamó la atención durante una sesión del Senado, cuando interpretó el Himno Nacional Paraguayo y, a pedido del senador cartista Juan Carlos “Nano” Galaverna, dedicó una canción de cumpleaños al presidente del Congreso, Basilio Núñez.

Su incorporación a la institución fue vinculada políticamente con la senadora oficialista Lizarella Valiente. La legisladora reconoció que la contratación fue sugerida a Núñez y defendió que Valobra desempeñara una función relacionada con su profesión artística.

El debate sobre el acceso a los cargos públicos a partir del caso Valobra

En mayo pasado, Valobra defendió públicamente su contratación y sostuvo que llevaba casi un año trabajando como vocalista para cubrir actividades oficiales del Cabildo, el Congreso o el Senado cuando fuera requerida.

La cantante reivindicó su derecho a trabajar de su profesión en el sector público. Sin embargo, en aquellas declaraciones no detalló el procedimiento mediante el cual accedió al cargo ni aclaró si su incorporación había sido precedida por un concurso abierto.

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Ahora, su paso de contratada a nombrada vuelve a poner el foco en los mecanismos de ingreso y promoción dentro del Congreso Nacional, así como en los criterios aplicados para incorporar personal a sus dependencias culturales.

El caso no se limita al aumento salarial: el nombramiento implica un cambio en su situación laboral y el acceso a beneficios adicionales.

La cuestión de fondo es qué procedimiento se utilizó para formalizar ese ascenso y si los criterios aplicados pueden ser conocidos y contrastados por otros artistas interesados en acceder a puestos similares.

Legisladores se autoexcluyeron de la ley de la Carrera Civil

La Ley 7445 de la “Función Pública y la Carrera del Servicio Civil” no rige para el Congreso. Durante su estudio, Núñez había dicho que iban a sacar una ley especial del funcionario legislativo, norma que ya fue dos veces vetada porque violaba el principio de igualdad establecido en la Constitución Nacional.

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Núñez con la venia de sus colegas no sólo excluyó al Congreso de la ley que regula a los funcionarios del Legislativo, si no que pisoteó sus propias reglas para realizar nombramientos en la institución legislativa.

La transparencia del procedimiento de nombramiento de funcionarios sigue siendo el punto pendiente de los parlamentarios ante la ciudadanía.