Ueno Bank: el Senado pone a prueba a neopeñistas con pedidos de informes

El Senado se enfrenta a una nueva prueba de transparencia. Este miércoles, la Cámara Alta prevé tratar siete pedidos de informes presentados por el senador Rafael Filizzola (PDP), que apuntan al Banco Central del Paraguay (BCP) y a registros oficiales de 68 empresas, varias de ellas vinculadas al Grupo Vázquez, exsocio comercial del presidente Santiago Peña.

La discusión llega después de que la semana pasada la sesión quedara sin quorum, cuando debían tratarse requerimientos relacionados con Ueno Bank y firmas vinculadas al mandatario. El nuevo escenario político, marcado por el pase de Basilio “Bachi” Núñez al peñismo, pone bajo la lupa la conducta de la nueva mayoría oficialista.

Ueno Bank y el BCP, en el centro del debate

Uno de los pedidos exige al BCP aclarar presuntos incumplimientos de Ueno Bank en los límites de créditos a empresas vinculadas, la eventual exigencia de un plan de regularización y las condiciones de una operación de venta de cartera a Vinanzas S.A., también relacionada con el Grupo Vázquez.

El requerimiento busca determinar, además, cómo se calculó la solvencia del banco tras la fusión con Visión Banco, qué excepciones regulatorias se aplicaron y cuáles fueron las medidas de supervisión adoptadas entre 2024 y 2026.

Filizzola sostiene que están en juego casi US$ 900 millones pertenecientes a jubilados, trabajadores y al Estado, depositados en la entidad financiera, y reclama que la ciudadanía conozca los riesgos que podrían afectar esos fondos.

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Piden datos sobre 68 empresas vinculadas

Los otros requerimientos buscan información del Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Economía, el Ministerio de Industria y Comercio, el IPS, la Dinapi y el propio BCP sobre la composición, los registros laborales, las operaciones y la titularidad de marcas de 68 empresas.

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Entre las firmas mencionadas figuran Ueno Bank, Ueno Seguros, ITTI, Vinanzas, Mowi y Grupo M (Pagopar), además de Ueno Holding, donde Peña fue accionista hasta abril de 2025.

Los datos permitirían contrastar registros laborales con aportes al IPS y conocer quiénes son los titulares legales de marcas como Ueno, Wepa, Upay y Pagopar.

La prueba política del neopeñismo

La votación será una señal sobre la disposición del nuevo bloque oficialista a permitir el control parlamentario sobre operaciones financieras y empresas relacionadas con el entorno comercial del presidente.

La advertencia de Bachi Núñez de que el Senado será más puntilloso con los pedidos de informes sobre el sistema financiero, bajo el argumento de evitar el “terror” o el “pánico financiero”, contrasta con la necesidad de esclarecer las dudas planteadas sobre Ueno Bank, luego de su pase al peñismo.

El resultado de la aprobación o no de los pedidos de informes pondrá a prueba el compromiso de los nuevos oficialistas con la transparencia y el derecho ciudadano a conocer qué ocurrió con las operaciones bajo cuestionamiento.