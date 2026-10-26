Senado: ‘Bachi’ dice que pedirá sumario tras denuncia contra Zenaida Delgado por supuestos cobros a funcionarios

Este lunes, un medio de comunicación publicó un artículo en el que cita a personas que dicen haber sido funcionarios del Congreso al servicio de la senadora cartista Zenaida Delgado (ANR, Partido Colorado), quienes denuncian – y afirman tener pruebas de – la existencia de un esquema de recaudación irregular por el cual la legisladora oficialista exige pagos mensuales a los empleados parlamentarios a su cargo y cobra hasta 100 millones de guaraníes por otorgar cargos permanentes.

La investigación publicada hoy por Radio Monumental se basa en declaraciones de funcionarios del Congreso – cuyas identidades no son reveladas – que afirman tener conocimiento directo de ese supuesto mecanismo de corrupción y recaudación irregular de dinero, sobre el cual ya habían surgido denuncias en 2025.

En conversación con ABC Cardinal este lunes, el presidente del Congreso Nacional, el senador cartista Basilio ‘Bachi’ Núñez (ANR) comentó sobre la publicación y dijo que planea solicitar a la dirección de Recursos Humanos del Congreso un sumario “para saber el grado de lo que está sucediendo”.

“No voy a apañar a ningún senador que incurra en cuestiones que no correspondan”

El senador Núñez comentó que hace unos meses hubo, en una reunión de la mesa directiva del Senado, menciones de casos similares a lo denunciado hoy, pero agregó que en esa ocasión “no me trajeron ninguna prueba”.

La publicación periodística de hoy, sin embargo, habla de la existencia de pruebas en la forma de registros de conversaciones, mensajes de WhatsApp y otros que, supuestamente, corroboran lo que afirmaron las funcionarias que hicieron la denuncia contra la senadora Delgado.

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El senador Núñez recordó que hubo denuncias similares en el Congreso “en periodos anteriores”, de una práctica similar de supuestos cobros mensuales a funcionarios por parte legisladores, una práctica bautizada con el término coloquial de ‘peluquear’.

El presidente del Congreso afirmó que “no voy a apañar a ningún senador que incurra en cuestiones que no correspondan”.

Zenaida niega como falsa la denuncia

También en conversación con ABC hoy, la senadora Zenaida Delgado negó las acusaciones en su contra y afirmó que las funcionarias denunciantes fueron desvinculadas por supuestos hechos de lesión de confianza y falsificación de firmas, aunque admitió no haber denunciado esos presuntos delitos.

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Atribuyó las denuncias publicadas hoy a personas con quien tenía vínculos familiares políticos: vínculos familiares: una excuñada suya, hermana de su expareja Gustavo Vera Santander; y una exconcuñada.

La legisladora afirmó que tomará acciones legales tras las publicaciones de hoy.