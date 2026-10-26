- 08:00 h: Audiencia con Isaías Fretes, ministro de Salud Pública y Bienestar Social, en el Palacio de Gobierno.
- 09:00 h: Acto de entrega de títulos de propiedad para beneficiarios de la Reforma Agraria del Gobierno del Paraguay, a través del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT), en la explanada del Palacio de Gobierno.
- 10:30 h: Reunión con Pedro Alliana, vicepresidente de la República, en el Palacio de Gobierno.
- 16:00 h: Audiencia con Javier Giménez, ministro Secretario General y Jefe del Gabinete Civil, en Mburuvicha Róga.
- 17:00 h: Reunión con Roberto Moreno, ministro Asesor Jurídico, en Mburuvicha Róga.
26 de octubre de 2026 - 08:38
Santiago Peña: su agenda oficial para el día 26 de octubre
El Presidente de la República, Santiago Peña, mantendrá este lunes una jornada de trabajo que incluye audiencias con autoridades de su gabinete y la entrega de títulos de propiedad a beneficiarios de la Reforma Agraria en el Palacio de Gobierno y Mburuvicha Róga.
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.