Política
26 de octubre de 2026 - 08:38

Santiago Peña: su agenda oficial para el día 26 de octubre

El presidente de Paraguay, Santiago Peña.
El presidente de Paraguay, Santiago Peña.MIGUEL GUTIERREZ

El Presidente de la República, Santiago Peña, mantendrá este lunes una jornada de trabajo que incluye audiencias con autoridades de su gabinete y la entrega de títulos de propiedad a beneficiarios de la Reforma Agraria en el Palacio de Gobierno y Mburuvicha Róga.

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  • 08:00 h: Audiencia con Isaías Fretes, ministro de Salud Pública y Bienestar Social, en el Palacio de Gobierno.
  • 09:00 h: Acto de entrega de títulos de propiedad para beneficiarios de la Reforma Agraria del Gobierno del Paraguay, a través del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT), en la explanada del Palacio de Gobierno.
  • 10:30 h: Reunión con Pedro Alliana, vicepresidente de la República, en el Palacio de Gobierno.
  • 16:00 h: Audiencia con Javier Giménez, ministro Secretario General y Jefe del Gabinete Civil, en Mburuvicha Róga.
  • 17:00 h: Reunión con Roberto Moreno, ministro Asesor Jurídico, en Mburuvicha Róga.