Santiago Peña: su agenda oficial para el día 26 de octubre

Santiago Peña: su agenda oficial para el día 26 de octubre

El Presidente de la República, Santiago Peña, mantendrá este lunes una jornada de trabajo que incluye audiencias con autoridades de su gabinete y la entrega de títulos de propiedad a beneficiarios de la Reforma Agraria en el Palacio de Gobierno y Mburuvicha Róga.