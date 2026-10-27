Tribunal de la ANR expulsa a intendente por apoyar a la oposición

El Tribunal de Conducta de la Asociación Nacional Republicana (ANR), presidido por el abogado Gustavo Cazal, según la resolución N° 09/2026, del 13 de octubre de 2026, determinó que José María Molinas Agüero, intendente interino de la localidad de Mariscal Estigarribia, departamento de Boquerón, infringió “en reiteradas ocasiones” artículos del Código de Ética y del Estatuto Partidario, en especial el artículo 71, inciso E.

El órgano partidario refirió que “esa norma establece que se pierde la condición de afiliado por afiliarse a otro partido político o por asumir la condición de candidato, propiciar y apoyar candidaturas opuestas a la oficialmente presentada por el partido”.

“Que, siendo facultad del Tribunal de Conducta por las atribuciones estatutarias dar cumplimiento a las prescripciones taxativas del Estatuto Partidario, y en atención a la conducta reprochable de José María Molinas Agüero, afiliado al Partido Colorado y en clara violación del Artículo 71 inc. E) del Estatuto Partidario”, consigna la resolución.

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Excandidata denunció

Conforme a la resolución, la denuncia fue presentada por la afiliada Gladys Elena Núñez (excandidata colorada a la Intendencia de la ciudad). El tribunal indicó que estudió el escrito y las pruebas, y que realizó el juicio oral el 13 de octubre.

El escrito indica que Molinas fue notificado el 1 de octubre para ejercer su defensa, según el informe del ujier notificador agregado al expediente. Agrega que “no se presentó a la audiencia señalada ni justificó su ausencia”. En consecuencia, el tribunal le designó como defensora a la abogada Fátima Ferreira.

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En la parte resolutiva, el TC de la ANR resolvió expulsar a Molinas del Partido Colorado, “elevar copia a la Honorable Junta de Gobierno y al Tribunal Electoral Partidario para su toma de razón, y notificar por cédula”.

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Opositor fue reelecto

El intendente electo de Mariscal Estigarribia es Víctor Díaz, representante de la Lista 7 – Alianza “Unidos por Mariscal”.

En las elecciones municipales celebradas el 4 de octubre de 2026, Díaz obtuvo la victoria con 2.788 votos (47,43%), logrando de esta manera la reelección para continuar al frente de la administración de la municipalidad de dicho distrito.

Conforme a los datos el intendente reelecto, derrotó a Carolina González Samudio (Alianza Fuerza Mariscal): 1.677 votos. Elena Núñez (ANR): 1.208 votos y Silverio García (Partido Nacional de la Gente), con 68 votos.