¿El Tribunal de Conducta de la ANR podrá expulsar a Hernán Rivas?

“El 1 de octubre se están resolviendo cuatro expedientes y se tienen en cuenta varios hechos en cada sujeto. Algunos son miembros de la Junta de Gobierno y donde el Tribunal no tiene competencia. Se transfieren a la sección de padrón de afiliados. ”.

Así respondió el abogado Gustavo Cazal, presidente del Tribunal de Conducta de la Asociación Nacional Republicana (ANR), al informar que el órgano sesiona el miércoles 30 de agosto y el jueves 1 de octubre. El abogado se excusó de dar más detalles.

El titular del TC fue consultado sobre la situación de afiliados con condena como es el caso del exsenador colorado cartista Erico Galeano Segovia, condenado a 13 años de prisión por los delitos de lavado de dinero y asociación criminal vinculados al esquema del operativo A Ultranza Py.

Actualmente, el exsenador guarda reclusión en el Centro Nacional de Prevenidos (ex penitenciaría de Tacumbú).

Por otra parte, la decisión del Tribunal de Sentencia, integrado por Juan Carlos Zárate Pastor, María Fernanda García de Zúñiga (presidenta) y Yolanda Portillo, condenó este jueves último a 8 años de cárcel al exlegislador y extitular del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) Hernán David Rivas Román (ANR-HC), por hechos derivados de su título falso de abogado en instituciones públicas. La Fiscalía solicitó una pena de 12 años y calificó la conducta de este como especialmente grave.

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Ahora, la defensa de Rivas apelará la resolución. Si el tribunal de apelación ratifica la condena, la siguiente y última instancia recurrible es la Corte Suprema de Justicia. Si es desfavorable, el exsenador colorado cartista deberá someterse a un proceso de expulsión en su calidad de afiliado de la ANR.

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¿El Tribunal de Conducta puede expulsar a Rivas?

Sin embargo, conforme a las expresiones del presidente del Tribunal de Conducta de la ANR, Gustavo Cazal, el exsenador Rivas no podrá ser expulsado del padrón del Partido Colorado.

Es porque el extitular del JEM es miembro titular de la Junta de Gobierno de la ANR (2023-2028). Es decir, de acuerdo con los estatutos partidarios, el Tribunal de Conducta no tiene la atribución para juzgar ni expulsar directamente a los miembros titulares de la Junta de Gobierno.

Conforme al estatuto de la ANR, esta dictamina que es facultad exclusiva de la Convención Nacional del partido (ya sea ordinaria o extraordinaria) juzgar las actuaciones de los miembros de la Junta de Gobierno. El caso es similar al del exsenador colorado cartista Óscar González Daher (fallecido). El exlegislador luqueño fue condenado el 12 de agosto de 2021 a una pena de 7 años de prisión tras ser hallado culpable de los delitos de enriquecimiento ilícito y declaración falsa.

Pocos meses después de su condena, en octubre de 2021, el exlegislador colorado falleció, lo que provocó la extinción de su responsabilidad penal antes de que la sentencia quedara firme o se ejecutara por completo.

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¿Cómo queda la situación de Erico Galeano?

El exsenador colorado cartista Erico Galeano Segovia fue condenado a 13 años de prisión (ratificado en segunda instancia) por los delitos de lavado de dinero y asociación criminal vinculados al esquema del operativo A Ultranza Py.

Galeano aún no cuenta con una condena firme, ya que su defensa interpuso un recurso ante la Corte Suprema de Justicia, que se encuentra pendiente de resolución.

La condena en primera instancia fue dictada el 4 de marzo de 2026. El Tribunal de Sentencia Especializado en Crimen Organizado condenó a Galeano a 13 años de cárcel por lavado de dinero proveniente del narcotráfico y asociación criminal en el marco del caso A Ultranza Py. La confirmación en segunda instancia fue el 4 de mayo de 2026. El Tribunal de Apelación ratificó la pena de 13 años de prisión.

Actualmente, el exparlamentario colorado guarda prisión preventiva desde el 19 de mayo de 2026. El tribunal revocó su libertad ambulatoria y ordenó su reclusión preventiva en el Centro Nacional de Prevenidos (ex Tacumbú), mientras la Corte analiza el recurso de casación presentado contra la sentencia.

Conforme a los datos, Erico Galeano no es miembro de la Junta de Gobierno. Si su condena queda firme y ejecutoriada, el caso podrá tramitarse en el Tribunal de Conducta, que puede actuar de oficio.

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Miembros Titulares del Tribunal de Conducta de la ANR

Gustavo Cazal (Presidente)

Sergio Fabián González

Nidia López

Antonio Ibáñez

Nelly Belén Servín

Miembros Suplentes