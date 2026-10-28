ONU: Alineado a EE.UU., Gobierno de Peña vuelve a votar a favor del embargo a Cuba

La Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) aprobó hoy, por 34ª ocasión, una resolución que pide el fin del embargo de Estados Unidos a Cuba. El documento fue aprobado por 130 votos a favor, 17 en contra y 25 abstenciones.

Entre los votos en contra de la resolución se destacan Argentina, Ecuador, Costa Rica, Colombia, Lituania, Ucrania y Marruecos, entre otros. Entre las abstenciones, resalta la posición de Chile y Perú. El embargo de EE.UU. a Cuba comenzó formalmente en 1960, lo que significa que el entramado de sanciones acumula 66 años de vigencia.

El año pasado, luego de 31 años, Paraguay votó a favor del bloqueo económico de Estados Unidos a Cuba. También en esa ocasión, en Naciones Unidas, el gobierno de Santiago Peña se unió al país del norte, Israel, Argentina y otros cuatro países, contra la resolución (aprobada por 165 votos a favor), sin efecto vinculante, contra las sanciones de Washington a La Habana.

La votación de este año reflejó un importante giro político y un declive significativo en el respaldo internacional histórico que solía recibir La Habana. A diferencia de años anteriores, en los que el rechazo al embargo era casi unánime, los bloques se reconfiguraron notablemente:

A favor: 130 votos (35 apoyos menos que los 165 obtenidos en 2025).

En contra: 17 votos (un aumento frente a los 7 del año pasado).

Abstenciones: 25 países.

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Cambio de postura de Paraguay

Ya el año pasado, el voto paraguayo en la ONU cambió de sentido, atendiendo que en noviembre de 2023, el gobierno de Santiago Peña, que asumió el 15 de agosto de ese año, acompañó la resolución contra las sanciones a Cuba. En esa ocasión se registraron 187 votos a favor de poner fin al bloqueo, con dos en contra (EE.UU. e Israel).

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La postura de apoyo a Cuba también se manifestó en el gobierno de Fernando Lugo (2008-2012), que condenó el bloqueo en varios foros, incluso en la ONU.

En enero de 2023, el Departamento del Tesoro (administración del demócrata Joe Biden) sancionó financieramente al mentor político de Peña, actual titular de la ANR y expresidente Horacio Cartes, pero durante el gobierno de Mario Abdo Benítez (ANR, Añetete).

Los vientos cambiaron en enero del año pasado al asumir el republicano Donald Trump. El gobierno de Peña hizo todo lo posible por acercarse y acompañar la política exterior de la Casa Blanca, como en la votación contra el cese de hostilidades en Gaza, en la guerra de Israel contra Hamás. En octubre del año pasado, el Tesoro norteamericano levantó las sanciones financieras a Horacio Cartes.

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Cambio de tendencias

La votación en las Naciones Unidas dejó en evidencia un cambio de tendencia diplomática, especialmente influenciado por el contexto político regional y las relaciones con el gobierno estadounidense de Donald Trump.

Nuevos votos en contra: Países como Colombia, Ecuador, Costa Rica, Marruecos, Ucrania y los Emiratos Árabes Unidos se alinearon con Estados Unidos e Israel para votar en contra del documento. Paraguay y Argentina repitieron su voto negativo, tal como lo hicieron en la edición anterior.

Abstenciones históricas: Chile se abstuvo en esta votación por primera vez en 33 años. Su representación ante la ONU argumentó que las dificultades en la isla no se deben solo a factores externos, sino también a las restricciones internas de libertades y derechos civiles por parte del gobierno cubano. Perú, Honduras, Alemania, Grecia, Italia y la República Dominicana también optaron por la abstención.

martin.riveros@abc.com.py