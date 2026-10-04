Fernando de la Mora sigue siendo liberal: hijo de “Yoyito” Franco es el nuevo intendente

¿Quién es Luis Fernando Franco, el nuevo intendente de Fernando de la Mora?

Luis Fernando Franco (PLRA) es el virtual jefe municipal de Fernando de la Mora, la décima ciudad más poblada del Paraguay, y gobernará el distrito hasta el 2031. El concejal es hijo de Julio César “Yoyito” Franco, quien fue el primer intendente liberal de la Comuna en la era democrática (1991-1996), además de exvicepresidente de la República y exsenador.

Lea más: Retiran cartel “La Capital del Bache” por amenazas de la Comuna, denuncia candidata

El flamante jefe municipal es también sobrino de Federico Franco, exjefe municipal de esta ciudad (1996-2001), exgobernador de Central y expresidente de la República (2012-2013). Su otro tío, Aníbal Franco Gómez, ocupó igualmente la intendencia entre 2001 y 2006.

¿Cuáles fueron los resultados finales del TREP en Fernando de la Mora?

En estos comicios municipales, la Justicia Electoral habilitó a 106.000 electores en la ciudad. Los contribuyentes y votantes decidieron que el PLRA continúe al frente de la municipalidad.

Lea más: Elecciones: las promesas del colorado Ariel Ojeda para Fernando de la Mora

De acuerdo con los datos brindados por el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), Luis Fernando Franco logró la victoria con 28.324 votos, lo que equivale al 48,24% de la participación. Por su parte, el candidato colorado Ariel Ojeda obtuvo 24.617 votos de respaldo, alcanzando un 41,93%.

¿Cómo influyó el Clan Franco en la hegemonía liberal del municipio?

El distrito no siempre respondió al liberalismo; el colorado Edgar Ramón Quintana se desempeñó como jefe municipal durante el periodo 2010-2015.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Sin embargo, la administración comunal volvió a manos de la agrupación azul de la mano de Alcides Riveros, quien asumió en 2015 y logró su reelección en 2021, consolidando la hegemonía que hoy retoma la familia Franco.