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Política
29 de octubre de 2026 - 15:19

“Peaje salarial”: Filizzola afirma que evidencias contra Zenaida están a la vista

Zenaida Delgado, senadora electa por Cruzada Nacional, partido al que finalmente renunció.
Zenaida Delgado, senadora electa por Cruzada Nacional, partido al que finalmente renunció.Fernando Romero

El senador Rafael Filizzola afirmó que hay pruebas suficientes para destituir a Zenaida Delgado por supuestos casos de “peaje salarial”. Asuntos Constitucionales la citó para el lunes, mientras su abogado Óscar Tuma alista la defensa de la legisladora.

Por ABC Color
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El senador Rafael Filizzola (PDP) afirmó que las evidencias contra su colega Zenaida Delgado (ANR, oficialista) están a la vista y consideró que los hechos denunciados ameritan avanzar con el proceso de pérdida de investidura. La legisladora es acusada de encabezar un supuesto esquema de cobros y presiones a funcionarios, que habría alcanzado hasta G. 100 millones.

“Desde mi punto de vista, por lo menos las evidencias están a la vista”, manifestó Filizzola, al señalar que existen tanto declaraciones de las personas afectadas como elementos documentales relacionados con contrataciones en Itaipú.

Filizzola apunta a contratos en Itaipú y presuntos aprietes

El senador calificó el caso de “escandaloso y miserable” y cuestionó las presuntas exigencias económicas a funcionarios, así como la supuesta obligación de contraer préstamos para entregar el dinero.

También puso el foco en los contratos de Itaipú vinculados a la pareja de Delgado. Según afirmó, esa persona habría percibido alrededor de G. 500 millones en honorarios, pese a que, a criterio del legislador, no reunía las calificaciones necesarias para realizar los trabajos.

Filizzola sostuvo que esos contratos deben ser examinados y que también corresponde determinar quiénes fueron los responsables de firmarlos dentro de la entidad binacional.

Además, señaló que, a su entender, no se trataría de un hecho aislado, sino de un comportamiento que debe analizarse frente a las obligaciones inherentes al cargo de senadora.

Lea más: “Peaje salarial”: Senado aplaza hasta el miércoles pedido de expulsión de Zenaida Delgado

La comisión de Asuntos Constitucionales convocó a Delgado para el lunes, a fin de escuchar su descargo. Su abogado, Óscar Tuma, será el encargado de presentar la defensa ante los integrantes de la comisión.

Tras esa instancia, el órgano asesor deberá emitir un dictamen que será elevado al pleno del Senado, donde se debatirá el caso y se definirá el curso del proceso.

La legisladora ha rechazado las acusaciones y ha ofrecido distintas explicaciones sobre los hechos cuestionados. La decisión sobre una eventual pérdida de investidura deberá adoptarse conforme al procedimiento correspondiente.

Piden proteger a los funcionarios denunciantes

Filizzola también expresó preocupación por la situación de los funcionarios que denunciaron los presuntos cobros y las presiones. Señaló que Paraguay carece de una legislación suficientemente efectiva para proteger a empleados públicos que denuncian a sus superiores.

Ante esta situación, planteó que la Presidencia del Senado adopte medidas preventivas, como conceder licencias o habilitar el trabajo a distancia para los funcionarios afectados, mientras se resuelve el caso.

Lea más: Video: Zenaida y funcionarias que denunciaron “peajes salariales” llegaron a un acuerdo, dice Tuma

El legislador cuestionó, además, la cantidad de funcionarios asignados a Delgado. “No es normal”, respondió al ser consultado sobre si era habitual que una senadora tuviera 17 funcionarios a su cargo.

Filizzola comparó esa cifra con la de su propio despacho, donde —según dijo— trabaja con uno o dos asesores que ya pertenecían a periodos legislativos anteriores.

La situación de los denunciantes y las medidas para evitar posibles represalias se suman así a los puntos de atención del caso, mientras el Senado se prepara para escuchar la defensa de Delgado y avanzar hacia una definición política.

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