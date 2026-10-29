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Política
29 de octubre de 2026 - 17:11

Peña recibe a enviado de Trump para combatir el antisemitismo

Santiago Peña
De izq. a der.: canciller nacional Rubén Ramírez Lezcano, Santiago Peña, rabino Yehuda Kaploun, enviado especial de Estados Unidos, y el encargado de Negocios de la Embajada norteamericana, Robert Alter. Fue en Mburuvicha Róga.Gentileza

El presidente Santiago Peña recibió hoy al rabino Yehuda Kaploun, Enviado Especial de los Estados Unidos para Monitorear y Combatir el Antisemitismo. El dialogo giró en torno al “compromiso conjunto para erradicar toda forma de discriminación”, señala un breve informe oficial.

Por ABC Color
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“Recibí al canciller Rubén Ramírez, al encargado de negocios Robert Alter, y al rabino Yehuda Kaploun, Enviado Especial de los Estados Unidos para Monitorear y Combatir el Antisemitismo. Conversamos sobre nuestros programas de cooperación bilateral, los actuales desafíos globales y nuestro compromiso conjunto en la lucha contra el antisemitismo, una tarea que forma parte de nuestra responsabilidad de erradicar toda forma de discriminación”.

Así refiere un posteo del presidente Santiago Peña, al informar sobre su reunión con el rabino Yehuda Kaploun, enviado especial del Gobierno de Estados Unidos para Monitorear y Combatir el Antisemitismo. A la reunión en Mburuvicha Róga, asistieron el canciller nacional, Rubén Ramírez Lezcano y el encargado de negocios de la Embajada de EE.UU. Robert Alter.

Conforme a los datos oficiales, el rabino Yehuda Kaploun es un líder religioso, empresario y diplomático israelí-estadounidense que actualmente se desempeña como Enviado Especial de los Estados Unidos para Monitorear y Combatir el Antisemitismo, con el rango de Embajador en Misión Especial. Fue nominado por el presidente Donald Trump y confirmado por el Senado estadounidense el 18 de diciembre de 2025.

Lea más: ANR: Santiago Peña rechaza a China y defiende su alianza con EE.UU., Israel y Taiwán

Gira regional

El enviado del presidente Trump, visitó semanas atrás Colombia y Argentina. En Buenos Aires, tras una reunión con el presidente Javier Milei, a inicios de este mes, el enviado especial de Trump señaló que esperan que en noviembre próximo más países se sumen a los Acuerdos de Isaac, que están inspirados en la visión de los Acuerdos de Abraham de Trump para lograr la normalización de relaciones diplomáticas entre Israel y varios países árabes.

Yehuda Kaploun
Rabino Yehuda Kaploun (c), Enviado Especial de los Estados Unidos para Monitorear y Combatir el Antisemitismo. y el encargado de negocios de la Embajada norteamericana en Paraguuay, Robert Alterm, dialogan con Santiago Peña, en Mburuvicha Róga.

“En noviembre se celebrará una conferencia en la que esperamos sumar más países latinoamericanos. La República Dominicana acaba de anunciar su adhesión. Colombia está reconsiderando su postura, y países como Guatemala, Paraguay, Costa Rica y Chile también están en conversaciones al respecto”, dijo Kaploun, quien se mostró elogioso del giro respecto a la relación con Israel del presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, luego de que su antecesor, Gustavo Petro, rompiera las relaciones bilaterales, informó La Nación de Buenos Aires.

“Esta es una oportunidad para lograr una transformación regional en la que las personas se unan contra el odio. Un deber primordial de cualquier nación es proteger a sus propios ciudadanos. Esto incluye a la comunidad judía, y hay países que están fracasando estrepitosamente en este aspecto”, añadió el rabino.

Lea más: Israel: Netanyahu invitó a Peña a abandonar la Corte Penal Internacional

El mes pasado, durante la Asamblea General de la ONU en Nueva York, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, se reunió con los presidentes Santiago Peña, de Paraguay; José Raúl Mulino, de Panamá, y Rodrigo Paz, de Bolivia, y los invitó a unirse a los Acuerdos de Isaac, en momentos en que se expanden en América Latina gobiernos afines a la administración Trump.

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