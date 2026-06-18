ANR: Santiago Peña rechaza a China y defiende su alianza con EE.UU., Israel y Taiwán

En su rendición de cuentas a la Junta de Gobierno de la Asociación Nacional Republicana (ANR), el presidente de la República, Santiago Peña, dedicó este miércoles último un apartado con el título “geopolítica”, donde resumió sus “logros” de la política exterior de su gobierno desde el 15 de agosto de 2023.

El informe de gestión fue, como desde hace tres años, antes de presentar ante el Congreso Nacional el próximo miércoles 1 de julio, como dispone la Constitución.

Primeramente, Peña aseguró que “Paraguay ha dejado de ser un país de la periferia, un desconocido, sino que estamos en el epicentro de las relaciones diplomáticas”.

El titular del Poder Ejecutivo señaló que “Paraguay hoy es un jugador de clase mundial”.

“Eso nos exige una política exterior sólida, y honrar nuestra reputación ante nuestros aliados. Como dijo el Presidente de nuestro Partido, Horacio Cartes: A los amigos se los conoce en los momentos difíciles. Paraguay es amigo sobre todo cuando las cosas se ponen duras. No somos amigos por conveniencia: somos amigos por convicción y por valores. Nuestra política exterior es una de principios”, manifestó Peña.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: ANR: Peña pinta un “país de maravillas” y se queja amargamente por las críticas a su Gobierno

Apuesta a Israel

Seguidamente, el presidente de la República se refirió a la relación cercana con Israel, gobernador por el primer ministro Benjamín Netanyahu. “Con Israel, respaldo firme y leal; mantuvimos nuestra palabra cuando otros dudaron. En contra de los agoreros de siempre, tomamos la valiente decisión de mudar la Embajada paraguaya a Jerusalén, la eterna capital”, aseveró.

Aludió a la decisión de su gobierno de trasladar la sede de la Embajada de Paraguay en Tel Aviv a Jerusalén, emulando la decisión de la administración Donald Trump y unos pocos países aliados de Washington.

Lea más: Peña justifica el apoyo de Paraguay a Israel y dice que es un mandato del pueblo

Respaldo a Taiwán

Seguidamente, Peña se refirió a Taiwán, país oriental con el cual Paraguay cumple en el 2027, 70 años de relaciones diplomáticas. Dijo que “Taiwán es un aliado estratégico y una verdadera nación hermana”.

Recordó que la Universidad Politécnica Taiwán-Paraguay, con una inversión de US$ 20 millones, “forma a los ingenieros del futuro”.

Lea más: Peña ratifica alianza con Taiwán y apuesta al “Hub” de Inteligencia Artificial

Paraguay es el único aliado diplomático de Taiwán en Sudamérica y uno de los 12 países en el mundo.

En tanto, China considera a Taipéi una “isla rebelde” y no reconoce su independencia. Taiwán no es miembro de las Naciones Unidas.

Rechaza a China

A propósito del régimen de Pekín, Santiago Peña se refirió a las voces, sobre todo de importadores, parlamentarios colorados y opositores, quienes abogan por el relacionamiento diplomático con China.

Al respecto, el presidente dijo: “Algunos actores insisten en abrirnos a China continental (sic). Lo hacen por los motivos equivocados: por intereses mezquinos, por la expectativa de ventajas financieras y con desprecio por la soberanía nacional. El Paraguay no negocia sus principios ni su soberanía. Nuestra palabra vale”, manifestó.

Lea más: Canciller confirma dialogo con China pero se truncó por “imposiciones”

Paraguay tiene un comercio fluido con China. Se destaca la exportación granos. En cuanto a las importaciones se citan productos manufacturados, electrónica y vehículos, entre otros, pero lo hace a través de terceros países, como Argentina y Brasil.

El régimen chino exige que esta situación se regularice con el establecimiento de las relaciones diplomáticas formales. Pero, Pekín condiciona el rompimiento del vínculo con Taiwán, situación que Paraguay rechaza.

Relación con EE.UU.

En otro apartado de su discurso, Peña se refirió a la relación con la administración de Donald Trump.

“También fortalecimos y elevamos a su mejor momento nuestra relación con los Estados Unidos: hoy es un socio de confianza en seguridad, defensa e inversiones, y un aliado que respalda al Paraguay en los foros del hemisferio. Y esa confianza tiene una consecuencia concreta: hoy el Paraguay se sienta a la mesa donde se discute el futuro del mundo. Fuimos invitados a iniciativas como el Consejo de la Paz y el Escudo de las Américas, donde se debaten la paz, la seguridad y los grandes desafíos de nuestro tiempo, temas que también definen el futuro de nuestro país”, expresó.

La alianza con la Casa Blanca se inició con la asunción de Trump en enero de 2025, en su segundo mandato no consecutivo. La anterior administración sancionó política y financieramente (este último se levantó a finales del 2025) al mentor político de Peña, el expresidente y titular de la ANR, Horacio Cartes.

Lea más: Peña alaba a Trump en egreso de diplomáticos de carrera

Peña dijo que “esta política de principios nos dio un posicionamiento clave en el mundo”.

“Nuestra geopolítica y nuestra proyección internacional son posibles gracias a la estabilidad que el Partido Colorado le da al Paraguay. Paraguay ha dejado de ser un país de la periferia, un desconocido, sino que estamos en el epicentro de las relaciones diplomáticas. Creo que este Gobierno así lo ha hecho, ha dejado de tener vergüenza de mostrarse al mundo, de mostrar que Paraguay es un país orgulloso, altivo, un gigante que merece su lugar en el concierto internacional. Hemos abandonado la diplomacia tímida, temerosa y cobarde, por una que pone al Paraguay en el mapa del mundo", remarcó el jefe de Estado.