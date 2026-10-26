“No queremos un movimiento con personalismo”, dice Alliana

“Lo que nosotros acordamos con el presidente de la República (Santiago Peña) es no estar con esto de querer instalar una chapa con cierto personalismo, que tenga algunas siglas de algún nombre o de algún apellido”, dijo Alliana en clara referencia a la sigla HC de Honor Colorado que nace a partir del nombre Horacio Cartes así como la mayoría de programas y proyectos que salieron de ese sector.

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“Nosotros queremos un nombre de un movimiento que realmente aglutine a todos. Que todos los colorados y los paraguayos se sientan identificados con ese nombre, no que una persona por una cuestión meramente de ego personal, quiera llevar un movimiento con las siglas de su nombre o de su apellido”, lanzó Alliana.

Los posibles nombres

Alliana insistió en la necesidad de un nombre que implique unidad y acercamiento. “Estábamos pensando por ahí en algún nombre que ya se usó una vez que es movimiento Concordia Colorada. Estábamos pensando en otros nombres con una connotación similar. Es decir, que aglutine a la gente de modo a que se sienta identificada”, explicó.

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Consultado acerca de una reconciliación con el cartismo en el futuro, dijo que no están dadas las condiciones en la actualidad para entablar dialogo. “Creo que hay todavía algún dolor, algunas heridas, pero bueno, creo que nosotros también hicimos el reclamo de la dirigencia en ese momento”, detalló.

El segundo del ejecutivo se descargó y aseguró que si existe actualmente un quiebre dentro de Honor Colorado es porque los peñistas no se prestaron a las imposiciones. “Nosotros los de la dirigencia o la gente más cercana dentro del movimiento; los actores principales, los gobernadores, los diputados, algunos senadores, no aceptamos una imposición y menos todavía vamos a aceptar ahora”, recalcó.

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Posibles fugas de gobernadores

Ante los rumores que indican que Alliana preferiría al actual ministro de Industria y Comercio; Marco Riquelme como compañero de fórmula, ya comenzó la especulación sobre los gobernadores que podrían retirarle su apoyo al no elegir ni a César Sosa ni a Raúl Latorre como habían manifestado al momento de brindarle su apoyo.

“Yo les pido a los compañeros, a los amigos que me dejen elegir. Voy a a recordarles a ellos lo que me dijeron, que no querían ninguna imposición. O sea, ¿la imposición era de otro lado nomás, pero ellos pueden imponerme? No voy a permitir ningún tipo de imposición entre nosotros”, advirtió Alliana.

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“Mangui” pidió a los integrantes del consejo de gobernadores que cumplan con el compromiso que asumieron con él, que era darle la libertad de elegir a su vicepresidente. “Quiero a alguien que me complemente, que sea una chapa no solamente de políticos, sino que tenga un perfil técnico y por supuesto que me dejen elegir a alguien que yo creo que va a ser de confianza, con el que yo voy a poder trabajar tranquilo”, subrayó el precandidato.

El vicepresidente finalizó diciendo que tiene un viaje programado a Taiwán a fines de noviembre y que su ideal es anunciar a su dupla antes de ese evento.