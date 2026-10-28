Nakayama plantea reglar contratación de funcionarios por legislador ante caso Zenaida

La senadora Zenaida Delgado (HC-ANR) fue denunciada por funcionarios que ocupaban su despacho por supuestos “peajes” que les cobraba la legisladora de sus salarios por conseguirles el trabajo. Esto derivó en la apertura de una investigación fiscal y en el pedido de pérdida de investidura de la ex Cruzada Nacional devenida a cartista.

La contratación de funcionarios por cada bancada está sujeta al presupuesto designado por la presidencia de cada cámara, aunque muchas veces también los presidentes autorizan excepciones, lo que hace que muchos legisladores contraten hasta 18 o 20 funcionarios por cada periodo.

En el caso de Zenaida, se habla de que introdujo hasta 20 funcionarios durante su periodo, considerando además que pasó del partido Cruzada Nacional, por el que consiguió su banca, al Partido Colorado.

Eduardo Nakayama, senador del PLRA, recordó que la cantidad de funcionarios y asesores depende “de que lado estás” y que se premia o castiga con la ampliación o no del presupuesto, por lo que quienes son oficialistas cuentan con muchos cargos.

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“En el caso de Zenaida, yo supongo que fue por cruzar el Rubicón e ir a la bancada de Honor Colorado, evidentemente por eso se le premió. Me estaban diciendo ahora que durante la primera presidencia se le dio 12 cargos y ahora fueron seis, algo por el estilo”, indicó.

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Revisar la regla de contratación

Agregó que también se debería revisar y reglar las contrataciones de funcionarios por parte de los legisladores, sobre todo porque con cada periodo aumenta significativamente el presupuesto destinado a estos rubros.

“Yo particularmente tengo tres personas en mi despacho legislativo y un asesor, y los que entran conmigo saben que no van a ser nombrados y que van a retirarse conmigo también, si yo después voy a la presidencia, bueno, les llevaré a la presidencia, pero si yo termino mi mandato aquí, yo no les llevo a ninguna parte y ellos van a tener que continuar su vida como ellos saben que viene por cinco años, por un periodo”, precisó.

Recordó que en la Cámara de Diputados son 80 legisladores, mientras que en la Cámara de Senadores son 45, por lo que al multiplicar por diez, estimando un número promedio de funcionarios contratados por cada legislador, son 1.250 nuevos funcionarios por cada periodo, lo que consideró “insostenible” en el tiempo.

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“Entonces tiene que ser una regla que la gente que entra y trae a sus funcionarios de confianza se retiren cuando termine el periodo legislativo”, precisó.

Votos para pérdida de investidura y denuncias en el Indert

Nakayama dijo que hay un consenso entre los principales líderes de bancada a los efectos de que se pueda correr traslado del libelo acusatorio de la pérdida de investidura a la senadora Delgado, a fin de que pueda preparar su defensa técnica para el miércoles. Afirmó que cuentan con aproximadamente 30 votos para aprobar la pérdida de investidura de la legisladora.

“Yo creo que las cartas están echadas, existe ya un consenso mayoritario y una convicción, no solamente por lo que ha saltado a la luz ahora, sino por la serie de escándalos que ya veníamos teniendo con la misma senadora. No es un caso nuevo o aislado de ella y la pérdida de confianza es total por parte de los senadores, incluyendo los de su misma bancada”, concluyó.

Por otra parte, explicó que su colega y correligionario Líder Amarilla presentó una propuesta de creación de una comisión para investigar una serie de irregularidades cometidas por el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), que adjudicó más de 26.000 hectáreas (ha) solamente en el último año, principalmente en la región occidental y en la frontera con Bolivia.

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“Están totalmente individualizadas las fincas y lo que es peor, habrían varias fincas que estarían adjudicadas y tituladas dentro del Parque Médanos del Chaco. O sea, nosotros estamos cuidando una reserva natural, estamos evaluando la eventual explotación de gas allí, pero; sin embargo, el mismo Estado a través del Indert estaría cometiendo estas irregularidades que se suman al rosario de denuncias que hemos hecho ya en su momento en contra del presidente Francisco Ruiz Díaz”, precisó.

Plantean comisión para investigar el Indert

Recordó que cuando llamaron a consulta al titular del Indert, Francisco Ruiz Diaz, este no supo explicar cómo adjudicaron las tierras de Carmelo Peralta a empresarios “a precio de banana”.

“Pasa lo mismo o peor. O sea, el Indert se ha convertido en una inmobiliaria y Francisco Ruiz Díaz va a tener que enfrentar a la justicia por todas estas irregularidades. Entonces esta comisión se va a encargar principalmente de darle un seguimiento a estas denuncias a los efectos de que podamos llegar a buen término individualizando a los responsables y pasando estos antecedentes a la justicia”, sostuvo.

Al ser consultado si Ruiz Diaz se estaría enriqueciendo, respondió “por supuesto”, ya que las adjudicaciones a personas con empresas “no lo hace a titulo gratuito”, siendo que los que van a ocupar y explotar estas tierras en el Chaco son por lo general ganaderos, “gente pudiente y por lo tanto yo tengo que suponer de que hay algo más detrás”.

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No descartó que existan otras personas detrás del esquema, incluso del propio Poder Ejecutivo, que den la orden.

Ante este escenario, dijo que no se puede hacer ningún cambio a la ley que crea el Indert, “mucho menos de la manera en la que propone el Indert”, que quiere suprimir cualquier “gente que esté en contra de lo que él diga y él quiere directamente tener el lapicero para él solo decidir cómo se tienen que adjudicar las tierras y eso no puede ser”, criticó.