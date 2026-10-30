ABC
30 de octubre de 2026
Ir a ABC en el Este
Crimen y Castigo
ABC TV de 18:00:00 a 18:59:00
Ver ABC TV
Noticiero Cardinal
ABC Cardinal AM de 18:00 a 18:59
Escuchar ABC AM
Solo Música
ABC FM 18:00 a 23:59
Escuchar ABC FM
Crimen y Castigo
ABC TV de 18:00:00 a 18:59:00
Ver ABC TV
29º
Ahora
ver más
29º
Ahora
HOY
Min
15º
Máx
29º
undefined 2026-10-31
Min
17º
Máx
33º
undefined 2026-11-01
Min
19º
Máx
35º
undefined 2026-11-02
Min
20º
Máx
26º
undefined 2026-11-03
Min
20º
Máx
34º
undefined 2026-11-04
Min
23º
Máx
28º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.790
Venta
6.120
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.100
Venta
6.850

Ver Cotizaciones

Política
30 de octubre de 2026 - 17:44

Junta municipal de Nanawa declara persona no grata a intendente saliente en feudo de Bachi

Junta Municipal que declaró persona no grata al intendente saliente del distrito. Este último está sentado a la izquierda del presidente del colegiado.
Junta Municipal de Nanawa declaró persona no grata al intendente saliente del distrito. Este último está sentado a la izquierda del presidente del colegiado.

Ediles declararon persona no grata al intendente saliente, impidiéndole estar en actos oficiales por la retención de sus sueldos. Pese al castigo, usuarios en redes acusan a los concejales de haber sido cómplices.

Por ABC Color
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

La Junta Municipal saliente del distrito de Nanawa (ex Puerto Elsa), localidad del departamento de Presidente Hayes, declaró persona no grata a Claudio Nicolás Samaniego (ANR, HC), intendente saliente de la localidad, ante el estado de la ciudad y el descontento de los vecinos.

Con esto concluye formalmente el largo conflicto entre el colegiado y el Ejecutivo municipal, supuesto protegido del presidente del Senado, Basilio “Bachi” Núñez (ANR, oficialista).

El jefe municipal saliente incluso había retenido el salario de los ediles durante varios años, mientras que la Junta elevó numerosas denuncias por presuntas irregularidades y desvíos de fondos ante la Cámara de Diputados, la Contraloría General de la República y el Ministerio Público, instancias que nunca avanzaron.

Lea más: Nanawa: intendente oculta datos y retiene salarios porque tiene respaldo de Bachi, denuncian concejales

En el artículo N° 2 de la resolución, el colegiado también se atribuye la facultad de prohibir la participación o invitación oficial del intendente saliente en cualquier tipo de actos protocolares, cívicos, culturales o institucionales organizados por el Gobierno Municipal de Nanawa.

¿Cuál fue la reacción de la ciudadanía y los internautas ante la decisión de los concejales?

No obstante, en redes sociales la mayoría de los comentarios de los internautas acusaron a los concejales de haber sido cómplices del intendente saliente y de manifestarse críticos recién ahora que está por dejar el cargo, mientras que el intendente entrante será Carlos García Galeano (ANR).

Lea más: La decadencia de Nanawa: un pueblo fantasma en la frontera

En el documento oficial, los ediles afirman que, en representación genuina de la ciudadanía de Nanawa, repudian categóricamente “aquellos antecedentes de gestión que hayan resultado lesivos para los intereses y el desarrollo socioeconómico de la comunidad, los cuales están a la vista”.

Finalmente, los concejales señalan que Samaniego y sus colaboradores han protagonizado supuestos actos y un desempeño administrativo que merecen el más enérgico repudio moral y político por parte de la representación popular de este distrito, habida cuenta del perjuicio ocasionado al erario municipal y el quebrantamiento de la confianza pública depositada por la ciudadanía de Nanawa.

Resolución de la Junta Municipal saliente de Nanawa contra el intendente saliente.
Resolución de la Junta Municipal saliente de Nanawa contra el intendente saliente.

Lo
más leído
del día

01
Policiales
Mbocayaty: tres fallecidos y una herida grave tras choque frontal entre camión y automóvil
Ver más
02
Nacionales
Cuánto recaudan los sindicatos de la Municipalidad de Asunción y qué responden a la denuncia de usura
Ver más
03
Policiales
Fuga en Emboscada: sospechan pagos de entre US$ 12.000 y 70.000 por celdas vip
Ver más
04
Nacionales
“Un campo de guerra”: un paraguayo sobrevivió al choque de trenes en España y relata cómo fue
Ver más
05
Clima
Clima en Paraguay: ¿habrá tormentas este fin de semana?
Ver más

Te puede interesar