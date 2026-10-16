Bachi Núñez anunciaría el lunes su pase al peñismo

El presidente del Congreso, Basilio “Bachi” Núñez, estaría preparando su salida del cartismo para alinearse con el peñismo, según manifestaron altas fuentes. El anuncio se produciría el lunes, en medio de las tensiones internas dentro de Honor Colorado y de las especulaciones sobre la continuidad de su liderazgo en el Senado.

La posibilidad de un cambio de sector tomó fuerza ayer, después de que el expresidente de la República y titular de la ANR, Horacio Cartes, publicara en su cuenta de X una fotografía junto a Núñez, el senador Gustavo Leite y el también legislador Antonio Barrios.

“Compañeros. Conversamos sobre la realidad social y política del país”, escribió Cartes al compartir la imagen del encuentro.

Sin embargo, al término de la reunión, Bachi publicó una frase en latín: “Alea iacta est”, cuya traducción es “la suerte está echada”. La expresión fue interpretada como una señal de que habría tomado una decisión sobre su futuro político, aunque el senador no confirmó públicamente el supuesto cambio de sector.

Bachi habría pedido a Cartes evitar una división en Honor Colorado

De acuerdo con fuentes del ámbito legislativo, Núñez habría pedido a Cartes que no se produzca una división dentro de Honor Colorado. La eventual salida del titular del Senado hacia el sector de Santiago Peña abriría interrogantes sobre la relación entre el liderazgo del movimiento y los legisladores que responden al mandatario.

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El movimiento también se produciría en un contexto en el que Núñez busca asegurar su permanencia al frente de la Cámara de Senadores. El titular del Congreso ya consiguió extender su continuidad en la presidencia hasta el final del actual periodo legislativo, mediante una modificación de las reglas internas de la Cámara Alta.

Bachi, además, tiene influencia sobre dos presupuestos del Congreso y sobre espacios de poder que trascienden el ámbito estrictamente legislativo, a través de cargos en distintas instituciones públicas. Un eventual cambio de alineamiento podría tener consecuencias en la distribución de fuerzas dentro del oficialismo.

Gustavo Leite y Antonio Barrios, entre los cercanos a Cartes

En la reunión con Cartes también estuvieron Gustavo Leite y Antonio Barrios, dos figuras consideradas cercanas al expresidente.

Leite, quien reconoció que el “libro de pases” estaba movido, no pudo confirmar si Bachi Núñez continuaba dentro del cartismo. El senador también suena como posible precandidato a vicepresidente en una eventual fórmula encabezada por Juan Carlos Baruja.

Barrios, por su parte, es médico de cabecera de Cartes y fue ministro de Salud durante su gobierno. Ambos participaron del encuentro en el que se habló, según el propio expresidente, de la realidad social y política del país.