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Política
30 de octubre de 2026 - 16:42

Paraguarí: nuevas autoridades heredan deudas, basural y una ciudad en abandono

El predio de la Junta Municipal de Paraguarí se utilizó como vertedero y está saturado de basuras.
El predio de la Junta Municipal de Paraguarí se utilizó como vertedero y está saturado de basuras.Emilce Ramírez

PARAGUARÍ. El intendente electo Osmar Galeano (ANR) asumirá sin presupuesto 2027, con salarios impagos y una comuna que pide una auditoría urgente.

Por Emilce Ramírez
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La capital del noveno departamento recibirá a sus nuevas autoridades con una millonaria deuda a funcionarios, concejales y proveedores, y con una ciudad golpeada por el basural, los baches y las aguas servidas.

La calle 19 de Enero, de la ciudad de Paraguarí, se encuentra llena de baches y agua servida, una situación que genera constantes quejas de los pobladores.
La calle 19 de Enero, de la ciudad de Paraguarí, se encuentra llena de baches y agua servida, una situación que genera constantes quejas de los pobladores.

Unos 16 funcionarios -todos ellos nombrados- sostienen que la deuda salarial que supera G. 500 millones, afecta gravemente la economía de sus familias y se va el intendente Marcelo Simbrón (ANR), sin saldar la deuda con los trabajadores de la comuna.

Además, se adeuda en concepto de dietas y gastos de representación más de G.200 millones a concejales municipales María Cristina López, Sara Devigile, Rubén Fernández, todos de la ANR, y Gabriel Ramírez (PEN), quienes fueron críticos a la gestión del intendente Simbrón.

Lea más: Paraguarí: funcionarios municipales mantienen sentata por cinco meses de salarios impagos

El intendente electo, Osmar Galeano (ANR), anunció que con el corte administrativo se tendrá un panorama de la situación, aunque solo una auditoría especial permitirá determinar el estado económico y financiero real de la comuna.

Marcelo Simbrón, intendente de Paraguarí.
Marcelo Simbrón Pintos (ANR-Añeteté), intendente de Paraguarí.

La situación del distrito preocupa: no cuenta con un vertedero habilitado por el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), la recolección de basura fue tercerizada y los desperdicios llegaron incluso al predio de la Junta Municipal.

Lea más: Paraguarí: Denuncian colapso del vertedero municipal que opera sin licencia ambiental

Las calles Lomas Valentinas y el predio de la Junta Municipal local están saturados de residuos domiciliarios, mientras que la calle 19 de Enero presenta numerosos baches y acumulación de aguas servidas. Estas condiciones dejan una deplorable imagen de la ciudad turística de Paraguarí.

El vertedero municipal de Paraguarí no cuenta con habilitación del MADES y constituye un foco de contaminación ambiental que heredará el intendente electo, Osmar Galeano (ANR).
El vertedero municipal de Paraguarí no cuenta con habilitación del MADES y constituye un foco de contaminación ambiental que heredará el intendente electo, Osmar Galeano (ANR).

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