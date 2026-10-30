Paraguarí: nuevas autoridades heredan deudas, basural y una ciudad en abandono

La capital del noveno departamento recibirá a sus nuevas autoridades con una millonaria deuda a funcionarios, concejales y proveedores, y con una ciudad golpeada por el basural, los baches y las aguas servidas.

Unos 16 funcionarios -todos ellos nombrados- sostienen que la deuda salarial que supera G. 500 millones, afecta gravemente la economía de sus familias y se va el intendente Marcelo Simbrón (ANR), sin saldar la deuda con los trabajadores de la comuna.

Además, se adeuda en concepto de dietas y gastos de representación más de G.200 millones a concejales municipales María Cristina López, Sara Devigile, Rubén Fernández, todos de la ANR, y Gabriel Ramírez (PEN), quienes fueron críticos a la gestión del intendente Simbrón.

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El intendente electo, Osmar Galeano (ANR), anunció que con el corte administrativo se tendrá un panorama de la situación, aunque solo una auditoría especial permitirá determinar el estado económico y financiero real de la comuna.

La situación del distrito preocupa: no cuenta con un vertedero habilitado por el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), la recolección de basura fue tercerizada y los desperdicios llegaron incluso al predio de la Junta Municipal.

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Las calles Lomas Valentinas y el predio de la Junta Municipal local están saturados de residuos domiciliarios, mientras que la calle 19 de Enero presenta numerosos baches y acumulación de aguas servidas. Estas condiciones dejan una deplorable imagen de la ciudad turística de Paraguarí.