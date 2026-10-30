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Política
30 de octubre de 2026 - 13:31

Zenaida Delgado: denunciante ratifica rechazo a acuerdo y dice temer por su vida

La senadora Zenaida Delgado pidió tiempo al pleno antes de tratar su pérdida de investidura.
La senadora Zenaida Delgado.Senado Gentileza

Lidia González -una de las funcionarias del Senado que revelaron un supuesto esquema de “peajes salariales” de Zenaida Delgado- ratificó hoy su afirmación de que la senadora intentó llegar a un acuerdo con las denunciantes, por el cual ofrecía pagar las cuotas pendientes de préstamos a cambio de que estas entreguen sus teléfonos celulares para que evidencia relacionada a la denuncia sea eliminada.

Por ABC Color
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Ayer, jueves, se reportó un supuesto acuerdo entre la senadora cartista Zenaida Delgado (ANR, Partido Colorado), a través de sus representantes legales, con las tres funcionarias del Senado que denunciaron la existencia de un esquema por el cual la legisladora oficialista supuestamente exigía parte del salario de sus funcionarios y solicitaba pagos de hasta 100 millones de guaraníes a cambio de gestionar nombramientos permanentes para estos.

Sin embargo, una de las tres denunciantes, Lidia González, negó que se haya llegado a un acuerdo y reveló que la senadora Delgado estaba exigiéndoles la entrega de sus teléfonos celulares para que un perito de su confianza borrara todas las conversaciones y evidencias guardadas en estos relacionadas al supuesto esquema de cobro de “peaje salariales”.

En conversación con ABC Color este viernes, Lidia González se ratificó en lo que afirmó ayer, diciendo que “por nada en el mundo” llegó a un acuerdo.

Lea más: Zenaida Delgado: funcionaria codeudora de préstamos niega ser parte de esquema de “peajes”

“Se intentó firmar, quisieron llegar a un acuerdo, pero quisieron que entregáramos (los celulares)”, relató. “El técnico de la senadora iba a estar para que se pueda borrar y que todo se termine, que ya no publiquemos cosas de ella”.

“Llegar a un acuerdo es prácticamente entregarles nuestras cabezas”

La senadora Delgado, quien podría enfrentarse a un proceso de pérdida de investidura por supuesto uso indebido de influencias, ha negado las acusaciones hechas por las funcionarias denunciantes.

Sin embargo, González argumenta que, con la oferta de un acuerdo, por medio del cual también - según afirma – la senadora accedía a pagar las cuotas pendientes de los préstamos obtenidos por las denunciantes, la legisladora está aceptando que sí recibió dinero de las funcionarias.

Lea más: Caso Zenaida: desmienten firma de acuerdo y revelan exigencia para borrar chats

González dijo creer que, si firmaba el acuerdo, iba a perder las pruebas que tenía de lo denunciado y se exponía a ser querellada por la senadora sin tener elementos para defenderse.

“Llegar a un acuerdo es prácticamente entregarles nuestras cabezas a ellos”, subrayó.

La funcionaria del Senado agregó temer por su vida ante la posibilidad de que “quieran quemar archivo conmigo”.

El supuesto acuerdo

acuerdo Zenaida Delgado
acuerdo Zenaida Delgado

Se hizo pública hoy una supuesta copia – aparentemente firmada por la senadora Delgado – del documento de acuerdo que habría sido propuesto a las denunciantes.

Lea más: Caso Zenaida: Acuerdo solo fue para no ventilar intimidades mientras todo sigue su curso, aclara Tuma

Según ese documento, la senadora Delgado se compromete a pagar “todas las cuotas pendientes y futuras” de tres préstamos: uno del Banco Nacional de Fomento (BNF) de más de 38 millones de guaraníes y otro del Fondo de Jubilaciones del Congreso Nacional por G. 22.500.000, ambos a nombre de Leonarda Vera Santander; y otro por G. 15 millones, también del Fondo de Jubilaciones, a nombre de Lorena Elizabeth Gauto.

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