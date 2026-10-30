Zenaida Delgado: funcionaria codeudora de préstamos niega ser parte de esquema de “peajes”

Esta semana, funcionarias que trabajaban con la senadora cartista Zenaida Delgado (ANR, Partido Colorado) denunciaron la existencia de un esquema irregular de recaudación por el cual la legisladora oficialista supuestamente exigía parte del salario de sus funcionarios y solicitaba pagos de hasta 100 millones de guaraníes a cambio de gestionar nombramientos permanentes para estos.

Una de las denunciantes afirmó que, para conseguir los grandes montos que la legisladora supuestamente pide para otorgar cargos, los funcionarios acceden a préstamos por medio del Banco Nacional de Fomento o el Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Congreso Nacional, donde la senadora tendría - según la denuncia - “contactos que facilitan” esos créditos.

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En grabaciones de audio atribuidas a la senadora Delgado se menciona como habitual codeudora de los préstamos del Fondo de Jubilaciones a Sergia Encina, funcionaria de la Comisión de Desarrollo Social del Senado, que es presidida por la legisladora cartista.

“A mí la senadora no me pidió nada”

En declaraciones a medios de comunicación este viernes, Sergia Encina negó formar parte del esquema que se atribuye a la senadora Delgado y alegó que frecuentemente firma como codeudora para préstamos de sus compañeros por voluntad propia.

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“A mí la senadora no me pidió nada”, dijo Encina.

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Encina es codeudora de un préstamo de 15 millones de guaraníes hecho por Lorena Gauto, una de las tres funcionarias que denunciaron públicamente a la senadora Delgado.

“Yo firmé por mi propia voluntad, nadie me coaccionó, siempre los compañeros me ayudaron si quise sacar un préstamo, cuando a mí me piden me voy a firmar”, dijo Encina, quien afirmó no considerar un monto muy grande el préstamo de 15 millones que hizo Gauto.

“Esas cosas no se pueden hablar entre compañeras”

Encina afirma que nunca pregunta los montos que sus compañeros quieren sacar a préstamo ni los motivos.

“Nosotros los compañeros nos ayudamos”, declaró.

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Alegó también no haber oído del supuesto esquema que Gauto y las demás funcionarias denunciaron.

“Esas cosas no se pueden hablar entre compañeras si es que realmente pasan”, dijo.

El Senado tiene pendiente tratar en pleno un pedido de dar inicio a un proceso de pérdida de investidura contra la senadora Zenaida Delgado, presentado por la senadora Yolanda Paredes luego de la publicación de la denuncia en contra de la parlamentaria cartista.