Diputados: Buscan mejorar calidad y seguridad en los parques de diversiones

Se trata del proyecto de ley “Que establece las normativas para la instalación y funcionamiento de los parques de diversiones y atracciones o dispositivos de entretenimiento en la República del Paraguay”.

La iniciativa fue impulsada por la diputada Leidy Galeano (Yo Creo), quien explicó que el objetivo principal es regular los requisitos que deben cumplirse para la instalación, funcionamiento, operación, uso y explotación de los parques de diversiones y de atracciones o dispositivos de entretenimiento públicos o privados.

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“La propuesta abarca todo el territorio nacional en función de la protección de la vida humana, el medioambiente y la seguridad de las instalaciones”, añadió la diputada Galeano.

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En la argumentación del documento se indicó que los parques de diversiones son espacios de recreación y entretenimiento muy populares por lo cual se debe garantizar la seguridad de los usuarios.

“El objetivo es garantizar la seguridad de los ciudadanos y proteger sus derechos como consumidores”, dijo la proyectista.

Marco legal: buscan involucrar a varias instituciones

El documento menciona que la aplicación de la ley debe involucrar a las municipalidades y a todos los entes encargados del ordenamiento territorial, como el Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN), que es la entidad de verificación y certificación técnica en Paraguay.

Si bien, las municipalidades cuentan con normativas locales al respecto, las cuales pueden variar considerablemente de una localidad a otra, esto dificulta la aplicación uniforme de estándares de seguridad y protección al consumidor en todo el país.

Hay muchos casos a nivel país en donde los usuarios de estos parques de diversiones han sufrido accidentes que han puesto en riesgo su integridad física, incluso la vida; especialmente niños, por falta de mantenimientos y control de las instalaciones de los parques de diversiones.

Tras su media sanción el documento pasa ahora a la Cámara de Senadores para su siguiente trámite legislativo.