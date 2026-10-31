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Política
31 de octubre de 2026 - 13:14

#LaMafiaManda: Orlando Arévalo denuncia a fiscales y un policía por supuesta extracción irregular de chats

Orlando Arévalo, en traje oscuro y corbata roja, sonríe de pie en una oficina con otra persona parcialmente visible detrás.
El exdiputado Orlando Arévalo presentó una denuncia contra tres fiscales y un policía.

El exdiputado Orlando Arévalo presentó una denuncia penal formal ante el Ministerio Público contra un perito informático de la Policía y tres fiscales de la Unidad Anticorrupción. Según el exlegislador, hubo una extracción “ilegal y clandestina” de datos del celular del diputado Eulalio “Lalo” Gomes, entre otros hechos.

Por ABC Color
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El imputado exdiputado colorado Orlando Arévalo promovió una denuncia penal contra el perito informático de la Policía Nacional Carlos Javier Orué y los agentes fiscales de la Unidad Anticorrupción Francisco Cabrera, Luis Piñánez y Verónica Valdez. Arévalo había renunciado a su cargo en el Congreso luego de todo el escándalo revelado con “#LaMafia Manda”.

La presentación señala la presunta comisión de delitos de producción de documentos de contenido falso, acceso indebido a datos, persecución de inocentes, prevaricato y quebrantamiento de depósito.

El núcleo de la denuncia se da por la extracción de datos del celular del diputado Eulalio “Lalo” Gomes tras el allanamiento del 19 de agosto de 2024, un procedimiento en el que fue abatido Gomes.

Según Arévalo, hubo una “filtración express” mediática y también una “manipulación de manera subjetiva” de las conversaciones que fueron extraídas del teléfono.

Lea más: #LaMafiaManda: Fiscalía acusa y pide juicio para Orlando Arévalo

Esto pide Orlando Arévalo

Como parte de su denuncia, el acusado exlegislador pide a la Fiscalía General del Estado la apertura inmediata de una investigación penal autónoma referente a los hechos denunciados.

También solicita ordenar un “allanamiento urgente” de la estación de trabajo forense del Departamento contra el Crimen Organizado de la Policía Nacional para recolectar evidencias, al igual que un peritaje ténico de los Log Files de Cellebrite UFEDy otros puntos.

Conversaciones entre Orlando Arévalo y Eulalio "Lalo" Gomes.
Conversaciones entre Orlando Arévalo y Eulalio "Lalo" Gomes.

Como antecedente, los fiscales Francisco Cabrera, Verónica Valdez y Luis Piñánez imputaron por presunto cohecho pasivo agravado (coima) al exdiputado y expresidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) Orlando Gabriel Arévalo Zielanko, en calidad de autor como derivación de los chats filtrados del diputado fallecido Eulalio “Lalo” Gomes, en el marco de la investigación denominada #LaMafiaManda.

En junio pasado el Ministerio Público acusó a Arévalo y se solicitó un juicio oral. Sin embargo, su audiencia preliminar se posterga por recursos planteados y pendientes de resolución sobre la falta de entrega de copias de la carpeta fiscal y de la extracción de chats.

Lea más: #LaMafiaManda: audiencia preliminar a Orlando Arévalo aún está pendiente

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