LaMafiaManda: Fiscalía acusa y pide juicio para Orlando Arévalo

Por el caso #LaMafiaManda y las presuntas negociaciones con el fallecido diputado Eulalio “Lalo” Gomes para “salvar” a magistrados o fiscales, el exdiputado Orlando Gabriel Arévalo Zielanko había sido imputado por el Ministerio Público.

Ahora, los fiscales Francisco Cabrera, Verónica Valdez y Luis Piñánez, formularon la acusación en contra del exlegislador colorado por el hecho punible de cohecho pasivo agravado. La misma medida también afecta a Guido Javier Díaz Domínguez en carácter de cómplice. Asimismo, los investigadores de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción solicitan al juez Humberto Otazú que la causa sea elevada a juicio oral y público.

Según lo investigado, Arévalo solicitó y aceptó que el exdiputado Eulalio “Lalo” Gomes endosara tres cheques por un total de Gs. 202.000.000 para servir como garantía de un crédito personal que el procesado no podía obtener por su cuenta, a cambio de utilizar su posición en el JEM para favorecer a la agente fiscal Stella Mary Cano en un proceso disciplinario.

Asimismo, la investigación que fue sustentada en la extracción de chats de WhatsApp del teléfono de Gomes, determinó que “el pacto” se cumplió mediante el voto a favor de un apercibimiento para la fiscal. Asimismo, se apunta a Guido Díaz como cómplice y gestor de la operación crediticia.

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