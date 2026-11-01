Vía PTI y Tesãi, Gobierno destinó más de G. 1.9 billones evitando a la DNCP

Desde el inicio del gobierno de Santiago Peña, en agosto de 2023, la Fundación Parque Tecnológico Itaipú (PTI-PY) y la Fundación Tesãi canalizaron compras y obras por al menos G. 1.926.408.990.590, casi US$ 256 millones, con fondos de la Itaipú Binacional, eludiendo los controles y las medidas de transparencia de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP). El monto corresponde a los presupuestos de referencia de 204 llamados vigentes, sin contar los declarados desiertos o cancelados.

El PTI-PY concentra la mayor parte: 177 llamados por G. 1.560.633 millones. Por su parte, la Fundación Tesãi gestionó 27 convenios para el Ministerio de Salud Pública por un mínimo de G. 365.776 millones.

A pesar del exhorbitante presupuesto destinado, el Gobierno de Peña sigue ocultando sistemáticamente los contratos y los detalles de las ejecuciones.

La opacidad es la regla

El análisis de los datos publicados señala que, de los 204 procesos, 72 no informan el precio referencial y en ningún caso las fundaciones publican los contratos firmados.

En el caso de Tesãi, ninguno de sus pliegos fija un presupuesto: desde marzo, la fundación abrió diez nuevos convenios y no reveló el monto de ninguno.

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Millonarias ejecuciones

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) lidera las asignaciones con G. 622.033 millones en 19 llamados, impulsado por la triplicación de la ruta D025, presupuestada en G. 499.275 millones, y por obras para “Tape Tuja”. Le sigue la cartera de Salud, con G. 365.776 millones canalizados vía Tesãi.

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Dentro del PTI, el segundo lugar es para el Ministerio del Interior, con 41 procesos por G. 314.242 millones para la Policía Nacional. Para la institución apuntaron la compra de 390 patrulleras por G. 122.571 millones, chalecos balísticos por G. 32.000 millones y un datacenter de G. 17.720 millones.

Completan la lista el Ministerio de Educación y Ciencias (G. 213.830 millones), el Ministerio de la Niñez (G. 206.703 millones), destinados principalmente a los Centros de Atención Integral a la Primera Infancia, la Secretaría Nacional Antidrogas (G. 95.928 millones), el propio PTI-PY (G. 36.026 millones), la Secretaría Nacional de Cultura (G. 27.320 millones), el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (G. 13.643 millones), la Contraloría General de la República (G. 13.063 millones) y el Ministerio de Defensa Nacional (G. 8.415 millones).

Obras sin control

Solo en octubre, el PTI-PY abrió cinco nuevos concursos por G. 75.606 millones. Entre ellos figuran obras complementarias en el área de la D025 y del corredor Las Residentas por G. 61.825 millones.

Además, preven una millonaria compra de seis buses y un minibús para Defensa por G. 8.415 millones.

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El 6 de abril pasado, el propio Peña afirmó sobre los fondos que maneja el PTI-PY que “los fondos están totalmente transparentados”. Sin embargo, hasta la fecha, los portales de ambas fundaciones no publican los contratos firmados ni cuánto se pagó finalmente.