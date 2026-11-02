Almirón pedirá revertir declaración de interés municipal de evento de comunicación política

Compol, encuentro de comunicación política, se realizará este lunes en Paraguay. El presidente de la Junta Municipal de Asunción, Arturo Almirón (ANR), negó haber promovido la declaración de interés municipal del evento.

El encuentro, considerado uno de los principales espacios de comunicación política e institucional de Brasil, tendrá una edición internacional por primera vez en Paraguay y contará con la participación de especialistas de seis países.

Ante los cuestionamientos por la declaración de interés municipal otorgada al evento, Almirón negó haber impulsado, junto con su colega Nasser Esgaib, el pedido para conceder ese reconocimiento, pese a que la resolución lleva su firma como titular de la Junta Municipal.

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No recuerdo haber firmado

El presidente de la corporación reconoció que no recuerda si pudo haber firmado el documento. “Yo refrendo como presidente, no me adjudico ninguna iniciativa”, declaró.

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Asimismo, adelantó que solicitará ante la Junta Municipal volver a tratar el tema, con el objetivo de revertir la resolución que declaró de interés municipal el encuentro.

Junta Municipal aprobó el pedido presentado por Nasser Esgaib

La declaración de interés municipal fue aprobada sobre tablas durante la sesión extraordinaria de la Junta Municipal de Asunción del jueves 22 de octubre.

La minuta fue presentada por el concejal Nasser Esgaib (ANR), quien solicitó que el evento de comunicación política e institucional recibiera el reconocimiento de la corporación legislativa municipal.

La aprobación de la propuesta generó cuestionamientos, ante los cuales Almirón se desmarcó de la iniciativa y anunció que buscará que la Junta vuelva a analizar la resolución.

Compol llega por primera vez a Paraguay

Compol, considerado el mayor ecosistema de eventos de comunicación política e institucional de Brasil, realizará por primera vez una edición internacional en Paraguay.

Entre los disertantes anunciados se encuentra Celso Lamounier, consultor que colaboró en la campaña electoral del presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva. También participarán especialistas provenientes de otros cinco países.

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El evento se desarrollará este lunes 2 de noviembre, de 13:00 a 20:00, en el auditorio de la Biblioteca y Archivo Central del Congreso Nacional (BACCN).