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Política
31 de octubre de 2026 - 12:49

Noelia Díaz: Se tendrá que negociar para llegar a algunas comisiones importantes

Dos mujeres con trajes blancos sonríen, una con cabello recogido y collar de perlas, en un entorno luminoso y formal.
La concejal Noelia Díaz (I) junto a la intendenta de Asunción Soledad Núñez.

La concejal electa Noelia Díaz (PPS) manifestó que espera trabajar de manera orgánica en la Junta Municipal de Asunción en donde el bloque colorado tiene una cómoda mayoría. Agregó que en su primeros 100 días en el legislativo se enfocará en ayudar a las personas afectadas por la crisis climática debido a El Niño.

Por ABC Color
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La concejal Noelia Díaz (PPS) indicó que, como primera medida, deben conversar con los colegas colorados para poder trabajar de manera orgánica y de esa manera gobernar con equilibrio. Indicó que se tendrá que negociar y que el negociador actual es Alvaro Grau (PPQ) porque tiene más experiencia en el Legislativo.

“Hablar con los colegas que nos den la oportunidad de estar en algunas comisiones importantes. Hay como 37 comisiones que creo que algunas deben desaparecer, pero necesitamos también liderar algunas comisiones”, sostuvo Noelia Diaz.

Lea más: “Eternos” concejales liberales de Asunción tienen lista propia

Agregó que primero, obviamente, se debe ordenar la casa, para luego poder hacer frente a los desafíos que traerá el fenómeno climático el Niño, que generará viviendas afectadas por las riadas, el viento y el granizo.

Darle el voto de confianza

Sobre la mayoría colorada, que puede “cortarse sola”; y los tres liberales indicó que en principio, los ediles azules están con la bancada oficialista, pero que el tiempo dirá si se mantienen.

El Partido Liberal introdujo al veterano concejal Augusto Wagner, con antecedentes de apoyar al coloradismo, a Fiorella Forestieri y a Ramón Ortiz.

“Ellos se van a las reuniones que tenemos, están participando de dichas mesas. Por lo que se ve, estamos todos apoyando los nueve, pero de mi lista somos seis”, dijo Noelia Diaz.

Lea más: Mauricio Maluf: Transformación en Asunción será lenta, pero segura

Sobre la consulta de si confía en que los liberales apoyarían las iniciativas de la intendenta Soledad Núñez, la edil indicó que hay que darle el beneficio de la duda. “Elijo creer”, sostuvo.

“Todos deben ser responsables de sus actos. Si estamos todos en una mesa técnica, debemos apoyar los proyectos que beneficien a los asuncenos. Quiero creer, hay que darle el beneficio de la duda”, dijo la concejal electa.

Por otro lado, indicó que las obras municipales que están paralizadas se deben culminar sí o sí en el primer año de gobierno y que para eso se deben aumentar las recaudaciones.

Dijo que se debe recuperar el dinero que se queda en las “cajas paralelas” que deben ir a las arcas municipales.

“En todos lados hay cajas paralelas, millones se quedan por el camino. Eso se debe cortar, y se va a tener que cambiar las direcciones, ubicar a las mejores personas en esos lugares”, puntualizó Díaz.

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