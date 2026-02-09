“Eternos” concejales liberales de Asunción tienen lista propia

El Nuevo Liberalismo, movimiento liderado por el gobernador de Central Ricardo Estigarribia, inscribió como precandidatos a concejales de Asunción una lista integrada por cuatro de los cinco ediles en ejercicio, dos de ellos llevan 25 años como concejales y otro lleva 15 años en el cargo.

La Junta Municipal de la capital es la única del país que posee 24 miembros mientras. Distritos como Ciudad del Este y Encarnación poseen colegiados de solo 12 integrantes.

La lista es encabezada por Augusto Wagner, quien tiene 25 años de concejal; le sigue Víctor Ramón Ortiz quien también lleva 25 años de concejal y en el puesto N° 10 aparece Humberto Blasco, quien lleva 15 años como edil capitalino.

En el puesto N° 3 también aparece Fiorella Forstieri, quien lleva cinco años de concejala, es decir va por la reelección por primera vez.

La lista de 24 precandidatos es completada por Juan Andino, Christian Bareiro, Blanca Benitez, Tancredo Centurión, María Vargas, Carlos Ruíz, Alfredo Sebastián Jaeggli Valdes, María Miranda, Nestor Barrios, Angel Acuña y Henry Cañete.

Así también Juan Benítez, Ana Villalba, Juan Jara Baroffi, Nery Velázquez, Yesica Saguer, Fatima Gómez, María Martínez, María Benítez y Rogelio Barros.

Los primeros lugares como suplentes son ocupados por Julio Rojas, Anibal Arias y Cristobal Fonseca.