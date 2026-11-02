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Política
02 de noviembre de 2026 - 09:42

Caso Zenaida Delgado: Defensa revela que la senadora ya firmó su renuncia

Primera Sesion De Los Nuevos Senadores , Sala de la camara de Senadores Arcenio Acuña 30-06-23 zenaida delgado
La senadora Zenaida Delgado. Arcenio Acuña

El abogado Óscar Tuma confirmó que la senadora Zenaida Delgado evalúa apartarse del cargo debido a una gran presión familiar para evitar exponer su intimidad. Asimismo, condicionó su defensa en la Comisión de Asuntos Constitucionales a la definición de las reglas procesales vigentes para la pérdida de investidura.

Por ABC Color
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En medio de un escenario político marcado por la incertidumbre y la presión sobre la legisladora Zenaida Delgado, su abogado defensor, Óscar Tuma, brindó detalles sobre los pasos a seguir de su cliente de cara al proceso de pérdida de investidura que se debate en el Congreso.

El profesional del derecho confirmó que la senadora ya cuenta con el documento de dimisión preparado: “Ella está con su carta de renuncia redactada. Esa es una decisión en la cual yo no puedo influenciar”, explicó Tuma.

Ante la consulta del motivo por el cual ya tiene preparada dicha carta, manifestó que la decisión recae estrictamente en el ámbito personal y familiar de la afectada para no continuar ahondando en cuestiones de índole íntima.

Sin embargo, el letrado advirtió sobre el dilema jurídico que esto representa, ya que al dimitir renunciaría también a las vías legales posteriores: “Si renuncia, estaría renunciando también a todo o sus derechos posteriores a recurrir la resolución o a iniciar acciones por por daños y perjuicios”, puntualizó.

Lea más: Senado: Asuntos Constitucionales mañana recibe a Zenaida Delgado para escuchar su descargo

Las reglas del proceso en la mira

Antes de tomar una determinación definitiva, la defensa se presentará ante la Comisión de Asuntos Constitucionales para exigir claridad sobre el procedimiento que se pretende aplicar.

Según Tuma, el punto clave radica en saber si se respetará el reglamento vigente o si se continuará utilizando el criterio de la bancada mayoritaria: “Lo primero que nosotros necesitamos saber es cuáles van a ser las reglas de juego para que podamos defendernos”, enfatizó.

El abogado recordó antecedentes jurisprudenciales, como el caso de la exsenadora Kattya González, donde la Corte Suprema de Justicia se pronunció sobre la vigencia de las normativas de procedimiento.

No obstante, lamentó que en casos recientes se haya aplicado de manera directa el criterio de los 23 votos: “Lastimosamente, se viene aplicando el criterio de que con 23 votos ya se puede remover. Si no van a aplicar el reglamento vigente, los senadores tienen la obligación de derogar ese reglamento”, sentenció.

Lea más: Acuerdo que pretendía Zenaida Delgado la comprometía a pagar los préstamos de las funcionarias

Tuma indicó que la decisión final sobre la presentación de la renuncia se tomará tras mantener la reunión formal con los miembros de la comisión legislativa, dependiendo directamente de las explicaciones que reciban sobre el trámite a seguir.

Si le comunican que se aplicará el criterio de la mayoría simple de 23 votos, “ella elegirá renunciar para ceder a la enorme presión familiar e impedir un mayor escrache mediático sobre su intimidad”.

En el caso que le garanticen la aplicación del reglamento vigente de 30 votos (que exige una mayoría calificada), Tuma considera que bajo este marco no existen los votos para removerla del cargo y ello le permitirá defenderse.

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