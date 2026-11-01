Senado: Asuntos Constitucionales mañana recibe a Zenaida Delgado para escuchar su descargo

Para mañana lunes a las 15:30 hs. en la sala de sesiones del Senado, la Comisión de Asuntos Constitucionales convocó a la senadora Zenaida Delgado, junto con su abogado defensor para exponer su descargo entorno a las acusaciones que pesan sobre ella dentro de un esquema de supuesto “peaje salarial’’ y que involucra a funcionarios a su cargo.

La reunión extraordinaria de Asuntos Constitucionales será en la sala de sesiones del Senado, y tiene como único punto del orden del día el pedido de pérdida de investidura, solicitado por varios senadores de distintas bancadas, pero por iniciativa de la senadora de Cruzada Nacional, Yolanda Paredes.

La legisladora Delgado, afronta un pedido de pérdida de investidura por denuncias de funcionarias a su cargo relacionada con un supuesto esquema de cobro de “peaje salarial” a cambio de conservar sus puestos o acceder a contratos permanentes. En el esquema también fue involucrada la expareja de la parlamentaria.

El caso tiene antecedentes desde septiembre de 2025, cuando las senadoras Celeste Amarilla (PLRA) y Yolanda Paredes (Cruzada Nacional) denunciaron que los funcionarios asignados a Delgado presuntamente debían entregar parte de sus salarios; sin embargo, en ese entonces no hubo declaraciones de los funcionarios afectados.

Consultados varios de los parlamentarios al respecto durante el fin de semana, sostienen que siguen expectantes de la audiencia de mañana, y no hay novedades en cuanto a nuevos elementos que pudieran cambiar posturas.

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En el caso de los colorados oficialistas, a los cuales pertenece la senadora Delgado, se mantienen con un hermetismo respecto a la postura que asumirían durante la sesión donde se decidirá si es expulsada o no de la cámara alta.

Delgado podría constituirse así en la sexta parlamentaria en ser sustituida del Senado, durante éste periodo legislativo.

Los números se mantienen y producción

Según fuentes legislativas, existirían los votos necesarios para aprobar la pérdida de investidura, aunque la decisión dependerá de la votación de los senadores. En principio se contaría con 30 (treinta) votos para la expulsión, y otros 14 (catorce) parlamentarios que todavía no definieron sus posturas entorno al caso.

En cuanto a su producción legislativa, de los 29 proyectos de ley que llevan la firma de Delgado desde julio de 2023, solo uno fue presentado exclusivamente por ella, mientras que los otros 28 fueron compartidos con otros legisladores. La propuesta plantea prevenir, sancionar y erradicar el ciberacoso universal en Paraguay, pero nunca avanzó.