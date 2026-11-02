Miguel Prieto: de desafiar el poder colorado a soñar con la Presidencia

En medio de este escenario, un nombre aparece cada vez con más fuerza: Miguel Prieto.

Joven, confrontativo y con capacidad para conectar con un sector del electorado, el dirigente de Ciudad del Este se convirtió en una de las figuras más observadas de la oposición. Su movimiento logró algo que durante mucho tiempo pareció difícil: desafiar la hegemonía colorada en la capital de Alto Paraná y construir una alternativa propia.

La destitución de Prieto como intendente, en agosto de 2025, lejos de cerrar su capítulo político, marcó el inicio de una nueva etapa. Un año después, la victoria de su movimiento en las municipales de Ciudad del Este volvió a demostrar su capacidad de convocatoria.

Pero más allá de los resultados electorales y los titulares, ¿quién es Miguel Prieto y cómo entiende el momento político que está viviendo?

Con esas preguntas me senté a charlar con él en Doble B.

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Cuando le pregunté qué lo diferencia de otros dirigentes, su respuesta fue clara: su capacidad de llegar a la gente, escuchar sus problemas y transmitir que sus intenciones son buenas. Prieto reivindica esa cercanía como una de sus principales fortalezas. Su apuesta, según explicó, está en la conexión con la ciudadanía.

Y esa puede ser una de las claves de su fenómeno político. En un país donde parte de la ciudadanía mira con desconfianza a la dirigencia tradicional, escuchar, generar identificación y representar el descontento puede convertirse en un capital importante.

Pero la conversación también nos llevó a otra pregunta: ¿alcanza con conectar con la gente para gobernar un país?

Prieto no esconde sus aspiraciones: quiere llegar a la Presidencia en 2028. Y asegura que ese sueño nació mucho antes de entrar en política. Cuenta que desde los siete años ya se imaginaba como presidente de la República. Casi como una visión. Incluso dice que soñaba con proyectos que años después, como intendente, terminaría concretando, como los buses eléctricos para Ciudad del Este. Lo contó con absoluta convicción.

Y cuando uno habla con alguien que tiene semejante objetivo, las preguntas pasan inevitablemente por sus propuestas y su capacidad para llevarlas adelante.

Ese fue uno de los puntos centrales de nuestra charla en Doble B. No alcanza con demostrar que puede enfrentar al poder colorado. También tendrá que explicar qué propone para Paraguay, cómo piensa ejecutar sus ideas y con qué equipo pretende hacerlo.

Son interrogantes que van más allá de su popularidad y que cualquier aspirante a la Presidencia deberá responder.

También hablamos de los cuestionamientos y las causas judiciales que han rodeado su trayectoria. Un tema inevitable para quien pretende proyectarse a nivel nacional. Las acusaciones no equivalen por sí solas a una condena, pero la transparencia y la capacidad de rendir cuentas son fundamentales en cualquier proyecto político.

Lo cierto es que el tablero político paraguayo está cambiando. Las recientes victorias opositoras en Ciudad del Este y Asunción muestran que el histórico predominio colorado puede ser desafiado. En ese escenario, Prieto concentra cada vez más atención y expectativas.

¿Es Prieto la nueva niña linda de la oposición?

Su nombre suena cada vez más fuerte y su aspiración presidencial ya está sobre la mesa. Pero entre convertirse en una figura convocante y construir un proyecto nacional todavía hay un camino por recorrer.

En nuestra conversación, Prieto habló de sus motivaciones, su manera de hacer política y sus aspiraciones presidenciales. En el video que acompaña este artículo pueden ver el desarrollo de estas preguntas y escuchar sus propias respuestas.

Por ahora, Miguel Prieto ya consiguió instalarse en la conversación política nacional. La pregunta es qué hará con ese lugar y hasta dónde está dispuesto a llevar su proyecto.