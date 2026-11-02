- 09:00: acto de asunción al cargo del intendente y miembros de la Junta Municipal de Encarnación para el periodo constitucional 2026 – 2031, en el Club de Pesca y Deportes Náuticos Pacu Cuá, ciudad de Encarnación.
- 15:00: reunión con Javier Giménez, ministro secretario general y jefe del Gabinete Civil, en Mburuvicha Róga.
- 16:00: reunión con Roberto Moreno, ministro asesor jurídico, en Mburuvicha Róga.
- 16:45: reunión con Gustavo Villate, ministro del MITIC, en Mburuvicha Róga.
02 de noviembre de 2026 - 22:51
Santiago Peña: su agenda oficial para el día 03 de noviembre
El presidente de la República, Santiago Peña, desarrollará este martes una agenda oficial que incluye su presencia en la asunción de autoridades municipales en el departamento de Itapúa durante la mañana, seguida de reuniones de trabajo con integrantes del Poder Ejecutivo durante la tarde en la residencia presidencial.
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.
Lo
más leído
del día
02
03
Investigan a conductor que realizó “trompos” con auto de lujo en pleno centro de VillarricaVer más
05
Santaní: a tres años del tornado, recuerdan la trágica muerte de AbigailVer más