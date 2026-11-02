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Política
02 de noviembre de 2026 - 22:51

Santiago Peña: su agenda oficial para el día 03 de noviembre

El presidente de la República, Santiago Peña
El presidente de la República, Santiago PeñaJuan Pablo Pino

El presidente de la República, Santiago Peña, desarrollará este martes una agenda oficial que incluye su presencia en la asunción de autoridades municipales en el departamento de Itapúa durante la mañana, seguida de reuniones de trabajo con integrantes del Poder Ejecutivo durante la tarde en la residencia presidencial.

Por ABC Color
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  • 09:00: acto de asunción al cargo del intendente y miembros de la Junta Municipal de Encarnación para el periodo constitucional 2026 – 2031, en el Club de Pesca y Deportes Náuticos Pacu Cuá, ciudad de Encarnación.
  • 15:00: reunión con Javier Giménez, ministro secretario general y jefe del Gabinete Civil, en Mburuvicha Róga.
  • 16:00: reunión con Roberto Moreno, ministro asesor jurídico, en Mburuvicha Róga.
  • 16:45: reunión con Gustavo Villate, ministro del MITIC, en Mburuvicha Róga.

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