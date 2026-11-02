Santiago Peña: su agenda oficial para el día 03 de noviembre

Santiago Peña: su agenda oficial para el día 03 de noviembre

El presidente de la República, Santiago Peña, desarrollará este martes una agenda oficial que incluye su presencia en la asunción de autoridades municipales en el departamento de Itapúa durante la mañana, seguida de reuniones de trabajo con integrantes del Poder Ejecutivo durante la tarde en la residencia presidencial.