Santiago Peña viajará esta semana a España

La Presidencia de la República anunció este lunes que el presidente Santiago Peña realizará esta semana un nuevo viaje al exterior.

En esta ocasión, el presidente Peña viajará a España para participar de la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado que tendrá lugar en Madrid el miércoles y jueves próximos.

Allí, el mandatario paraguayo coincidirá con el rey Felipe VI de España y el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, además de jefes de Estado y representantes de los 22 países que integran la Comunidad Iberoamericana.

En paralelo a la cumbre, el presidente Peña “desarrollará reuniones bilaterales y de inversión” en Madrid, indica el comunicado de la Presidencia, que no entra en detalles adicionales sobre esas reuniones.

El comunicado tampoco precisa cuándo el presidente Peña partirá hacia España.

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Viaje 74 al exterior

El viaje a España será la excursión número 74 al exterior que realiza el presidente Peña desde que llegó al Palacio de López en 2023.

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Su más reciente viaje fue a Estados Unidos, a donde fue a finales de octubre para participar de la Gala de Premios al Liderazgo para las Américas. Allí también se reunió con el director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) estadounidense, John Ratcliffe.