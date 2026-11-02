ABC
2 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
Cardinal Deportivo
ABC TV de 11:30:00 a 11:59:00
Ver ABC TV
Cardinal Deportivo
ABC Cardinal AM de 11:30 a 13:59
Escuchar ABC AM
La Movida
ABC FM 09:00 a 11:59
Escuchar ABC FM
Cardinal Deportivo
ABC TV de 11:30:00 a 11:59:00
Ver ABC TV
23º
Ahora
ver más
23º
Ahora
HOY
Min
21º
Máx
27º
undefined 2026-11-03
Min
21º
Máx
37º
undefined 2026-11-04
Min
23º
Máx
36º
undefined 2026-11-05
Min
19º
Máx
28º
undefined 2026-11-06
Min
18º
Máx
33º
undefined 2026-11-07
Min
17º
Máx
25º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.790
Venta
6.120
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.100
Venta
6.850

Ver Cotizaciones

Política
02 de noviembre de 2026 - 10:40

Santiago Peña viajará esta semana a España

El presidente Santiago Peña.
El presidente Santiago Peña.

El presidente Santiago Peña emprenderá esta semana su viaje número 74 al exterior, en una visita oficial a España para participar de la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado.

Por ABC Color
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

La Presidencia de la República anunció este lunes que el presidente Santiago Peña realizará esta semana un nuevo viaje al exterior.

En esta ocasión, el presidente Peña viajará a España para participar de la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado que tendrá lugar en Madrid el miércoles y jueves próximos.

Allí, el mandatario paraguayo coincidirá con el rey Felipe VI de España y el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, además de jefes de Estado y representantes de los 22 países que integran la Comunidad Iberoamericana.

En paralelo a la cumbre, el presidente Peña “desarrollará reuniones bilaterales y de inversión” en Madrid, indica el comunicado de la Presidencia, que no entra en detalles adicionales sobre esas reuniones.

El comunicado tampoco precisa cuándo el presidente Peña partirá hacia España.

Viaje 74 al exterior

El viaje a España será la excursión número 74 al exterior que realiza el presidente Peña desde que llegó al Palacio de López en 2023.

Lea más: Peña confirma que se reunió con el director de la CIA en Washington

Su más reciente viaje fue a Estados Unidos, a donde fue a finales de octubre para participar de la Gala de Premios al Liderazgo para las Américas. Allí también se reunió con el director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) estadounidense, John Ratcliffe.

Lo
más leído
del día

01
Política
Succionando al Estado: Latorre nombró a allegada, le dobló el salario y la comisionó días después a Senepa
Ver más
02
Clima
Alerta de tormentas y granizo se extiende a 10 departamentos de Paraguay
Ver más
03
Política
Alliana pone “en pausa” su candidatura para “arreglar la casa”
Ver más
04
Clima
Clima en Paraguay: Pronóstico de lluvia y 4 departamentos en alerta por tormentas
Ver más
05
Policiales
Joven falleció por apuñalamiento tras posible ataque de barras
Ver más

Te puede interesar