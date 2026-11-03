Antes de jurar Miguel Prieto renuncia a su banca de concejal

El presidenciable Miguel Prieto, líder del Partido Yo Creo, confirmó que renunció a su banca de concejal municipal de Ciudad del Este antes de prestar juramento.

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Su dimisión fue presentada directamente ante el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), lo que modificaría el orden de sucesión dentro de la lista partidaria de Yo Creo.

Si Prieto juraba primero y luego renunciaba sería reemplazado por Alejandro Martínez, exadministrador del Mercado de Abasto durante su gestión ante la Municipalidad de Ciudad del Este.

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Sin embargo, al renunciar antes de jurar, se produjo el corrimiento de la lista de titulares y quien ocuparía su banca ahora es Griselda Figueredo, esposa de Hugo Benítez, director general de la Municipalidad de CDE.