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Política
03 de noviembre de 2026 - 15:10

Antes de jurar Miguel Prieto renuncia a su banca de concejal

Miguel Prieto Vallejos con micrófono en camiseta blanca y abrigo negro, rodeado de hombres con expresiones serias y atentas.
Miguel Prieto (Yo Creo) renuncia a su banca de concejal. Jesús Riveros

Miguel Prieto (Yo Creo), concejal electo de Ciudad del Este en octubre pasado, renunció a su banca incluso antes de jurar.

Por ABC Color
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El presidenciable Miguel Prieto, líder del Partido Yo Creo, confirmó que renunció a su banca de concejal municipal de Ciudad del Este antes de prestar juramento.

Lea más: Miguel Prieto: de desafiar el poder colorado a soñar con la Presidencia

Su dimisión fue presentada directamente ante el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), lo que modificaría el orden de sucesión dentro de la lista partidaria de Yo Creo.

Si Prieto juraba primero y luego renunciaba sería reemplazado por Alejandro Martínez, exadministrador del Mercado de Abasto durante su gestión ante la Municipalidad de Ciudad del Este.

Lea más: Miguel Prieto cuestiona gestión de Santiago Peña: “Está destruyendo el sistema financiero”

Sin embargo, al renunciar antes de jurar, se produjo el corrimiento de la lista de titulares y quien ocuparía su banca ahora es Griselda Figueredo, esposa de Hugo Benítez, director general de la Municipalidad de CDE.

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