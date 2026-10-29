Tras urgimiento, intendente saliente autoriza ingreso del equipo de transición en Paraguarí

Luego de que el intendente electo, Dr. Ángel Osmar Galeano Zacarías, solicitara adelantar el inicio de la transición, el Ejecutivo municipal saliente permitió que mañana, viernes 30 de octubre, ingrese el equipo técnico a la Municipalidad para iniciar el relevamiento de información de la actual administración.

Galeano había solicitado el 20 de octubre, mediante una nota presentada por Mesa de Entrada, que se adelantara el inicio de las tareas.

Argumentó que, con la asunción de las nuevas autoridades fijada para el 3 de noviembre, contar solo con un par de jornadas hábiles era “materialmente insuficiente” para una transición responsable, transparente y ordenada.

También se ofreció a mantener reuniones directamente en las dependencias municipales si la oficina aún no estaba lista.

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En la nota remitida el pasado 13 de octubre, Galeano Zacarías notificó la conformación preliminar de su equipo de trabajo, encabezado por el economista Luis Mario González, en calidad de coordinador, e integrado por los licenciados Amalia Marecos, Lidia López Villasanti y Cristhian Santacruz Galeano Zacarías.

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Simbrón, anunció que la oficina exclusiva para el equipo de transición estaría disponible desde mañana, 30 de octubre, hasta el corte administrativo del actual período de gobierno.

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Como enlaces para coordinar las tareas y atender los requerimientos de información, el Ejecutivo saliente designó al secretario general, Bryan Dávalos; a la administradora, Cecilia Barrios; a la tesorera, Gloria Paredes; a la encargada de Contrataciones Públicas, Romina Sosa; y a la encargada de Recursos Humanos, Amanda Almada.