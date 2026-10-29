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Política
29 de octubre de 2026 - 20:10

Tras urgimiento, intendente saliente autoriza ingreso del equipo de transición en Paraguarí

El intendente electo de Paraguarí, Ángel Osmar Galeano Zacarías (ANR-HC), urge al intendente saliente Marcelo Simbrón (ANR) instalar su equipo de transición en la Municipalidad local.
El intendente electo de Paraguarí, Ángel Osmar Galeano Zacarías (ANR-HC), urge al intendente saliente Marcelo Simbrón (ANR) instalar su equipo de transición en la Municipalidad local.Emilce Ramírez

PARAGUARÍ. Ante el urgimiento del intendente electo, Ángel Galeano, el Ejecutivo saliente habilitó finalmente la oficina de transición desde este viernes.

Por Emilce Ramírez
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Luego de que el intendente electo, Dr. Ángel Osmar Galeano Zacarías, solicitara adelantar el inicio de la transición, el Ejecutivo municipal saliente permitió que mañana, viernes 30 de octubre, ingrese el equipo técnico a la Municipalidad para iniciar el relevamiento de información de la actual administración.

Osmar Galeano celebra su victoria por la ANR en Paraguarí.
El intendente electo de Paraguarí, Ángel Osmar Galeano Zacarías (ANR-HC).

Galeano había solicitado el 20 de octubre, mediante una nota presentada por Mesa de Entrada, que se adelantara el inicio de las tareas.

Argumentó que, con la asunción de las nuevas autoridades fijada para el 3 de noviembre, contar solo con un par de jornadas hábiles era “materialmente insuficiente” para una transición responsable, transparente y ordenada.

También se ofreció a mantener reuniones directamente en las dependencias municipales si la oficina aún no estaba lista.

Lea más: Paraguarí: dificultades para instalar equipo de transición en Municipalidad

En la nota remitida el pasado 13 de octubre, Galeano Zacarías notificó la conformación preliminar de su equipo de trabajo, encabezado por el economista Luis Mario González, en calidad de coordinador, e integrado por los licenciados Amalia Marecos, Lidia López Villasanti y Cristhian Santacruz Galeano Zacarías.

Marcelo Simbrón, intendente de Paraguarí.
Marcelo Simbrón Pintos (ANR-Añeteté), intendente de Paraguarí.

Simbrón, anunció que la oficina exclusiva para el equipo de transición estaría disponible desde mañana, 30 de octubre, hasta el corte administrativo del actual período de gobierno.

Lea más: Rueda gigante: avanza hacia su puesta en marcha en el Cerro Perõ de Paraguarí

Como enlaces para coordinar las tareas y atender los requerimientos de información, el Ejecutivo saliente designó al secretario general, Bryan Dávalos; a la administradora, Cecilia Barrios; a la tesorera, Gloria Paredes; a la encargada de Contrataciones Públicas, Romina Sosa; y a la encargada de Recursos Humanos, Amanda Almada.

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