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Política
03 de noviembre de 2026 - 16:02

Diputados convoca extraordinaria mañana a las 10:00 para leyes de “urgencia”

Raúl Latorre en traje oscuro y corbata roja, rodeado de micrófonos y periodistas durante una conferencia de prensa.
El presidente de la Cámara de Diputados Raúl Latorre.Cámara de Diputados

La Cámara de Diputados sesionará de forma extraordinaria para sancionar las leyes de urgencia por el caso Ueno Bank. En el orden del día no figura un eventual juicio político al presidente Santiago Peña.

Por ABC Color
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Atendiendo a que hoy la Cámara de Senadores daría media sanción a dos proyectosque busca respuestas más rápidas a los damnificados por el caso Ueno Bank, la Cámara de Diputados convocó ya a sesión extraordinaria para mañana a las 10:00, según confirmó el presidente de la Cámara Baja, el peñista Raúl Latorre.

El artículo 78 del reglamento de Diputados obliga a remitir el orden del día con 12 (doce) horas de anticipación, por lo que la convocatoria no podía hacerse ya en la fecha para darle aún más celeridad.

“Hemos decidido convocar a una sesión de la Cámara de Diputados para mañana, a las 10:00 horas, con el objetivo de tratar el proyecto de ley “QUE ESTABLECE LA AMPLIACIÓN DE LA GARANTÍA DE DEPÓSITOS BANCARIOS DEL FONDO DE GARANTÍA DE DEPÓSITOS (FGD) PARA LA COBERTURA DE LA TOTALIDAD DE LOS FONDOS PÚBLICOS DEPOSITADOS EN LA ENTIDAD BANCARIA DENOMINADA ‘UENO BANK’”, informó Latorre en X,

Alegó que su “prioridad es brindar una respuesta y garantizar que los ahorristas puedan cobrar sus fondos de manera inmediata”, algo que, de acuerdo con los antecedentes no hicieron antes, pese a todas las alertas en el caso relacionado con los exsocios comerciales del presidente de la República, Santiago Peña.

Pese a que existe un borrador de libelo acusatorio para juicio político, este no se presentó oficialmente y por ende, tampoco figura en el orden del día, por lo que mañana no será tratado en dicha sesión.

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