Junta de gobierno de la ANR: ¿Latorre vs. Esgaib?

“Todos los colorados tenemos el derecho de participar. No sabía que Latorre también se quiere candidatar y está muy bien. Bienvenido sea. Hay que presentar las candidaturas para que el pueblo colorado elija. Todos tenemos el mismo derecho a presentar propuestas”, respondió Esgaib al ser notificado sobre las intenciones de su colega legislador.

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En ese sentido, dijo que cuantos más candidatos se presenten es mejor para el elector colorado. “Esto abre el escenario porque el señor Horacio Cartes dijo que no se va a presentar entonces eso abre las posibilidades para que otros se puedan presentar. Cuanto más candidatos haya, mejor. Yo tengo un currículum correcto, además soy diputado. Más nos animó Lula en estos días que con su edad se volvió a candidatar y ganó”, dijo sobre su postulación.

Esperar la decisión de Alliana

Por su parte, Hugo Meza, uno de los vicepresidentes de la Cámara de Diputados instó a esperar la decisión final de Pedro Alliana respecto a su compañero de fórmula antes de ir preparando candidaturas a la Junta. “Evidentemente que la figura de Raúl Latorre es una figura en ascenso, una figura que ha construido consenso, una figura que genera unidad. Por supuesto que en cualquier cargo va a ser importante pero nosotros queremos esperar la definición del compañero de fórmula de Pedro Alliana”, insistió.

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Para él, debe primar la paciencia a pesar de los últimos elogios de Alliana hacia el ministro de industria y comercio, Marco Riquelme, lo que indicaría una inclinación hacia ese perfil técnico. “Creo que la elección está entre tres nombres. Tanto en la figura de Marco Riquelme, como en la de Raúl Latorre y la de Cesarito Sosa. Nosotros creemos que estos tres actores son muy importantes en cualquier posición que les toque jugar ese gran partido que son las elecciones del 2028”, subrayó Meza.

¿Por quien votar?

Al ser consultado sobre las razones por las que el colorado debe votar por él, Yamil Esgaib ponderó sus más de 20 años como convencional dentro del partido además de ir pasando por distintos cargos a lo largo de su militancia.

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“El presidente del partido tiene que tener el perfil de Yamil Esgaib; de alguien que siempre ha defendido al partido colorado y que siempre ha atendido a la gente como corresponde poniendo al partido en primer lugar. Defender la dignidad del pueblo colorado que es lo que Bernardino Caballero querría. Trabajar para el pueblo y ser un partido republicano, en serio y demócrata”, recalcó el diputado cartista.

Por su parte, Meza parece inclinarse más hacia la figura de Latorre para conducir el rumbo de la Asociación Nacional Republicana (ANR). “No tengo las mediciones ni los números pero siempre el presidente de la Cámara mide muy bien por eso nosotros siempre defendimos que Raúl Latorre le suma muchísimo al proyecto de Pedro Alliana pero también nos habíamos comprometido a que el vicepresidente tendría total libertad para elegir a su compañero de fórmula”, concluyó.