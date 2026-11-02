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Política
02 de noviembre de 2026 - 23:10

Santiago: asumen nuevas autoridades municipales para el periodo 2026-2031

Oscar Cuenca (ANR - HC).
Oscar Cuenca (ANR - HC), jura como intendente de Santiago, Misiones.Miguel Ángel Rodríguez

SANTIAGO, Misiones. Las nuevas autoridades municipales de Santiago, electas para el periodo 2026-2031, asumieron sus respectivos cargos este viernes.

Por Miguel Ángel Rodríguez
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La actividad comenzó a las 18:30 en el nuevo local de la Junta Municipal de Santiago, donde se desarrolló la última sesión ordinaria correspondiente al periodo 2021-2026. Posteriormente, prestaron juramento los nuevos concejales electos y proclamados.

La primera sesión del nuevo cuerpo legislativo estuvo presidida por el concejal Eleno Coronel (ANR). Durante la reunión, fue electa como presidenta de la Junta Municipal Marcela Romero (ANR), mientras que Tomás Quiñones (ANR) fue elegido vicepresidente.

De esta manera, la Junta Municipal para el periodo 2026-2031 quedó conformada por los ediles liberales Concepción Quiñónez Marín, Diego Ferrer Boya Garcete, Diego Ferrer Boya Garcete, Víctor Marcelo Kozakzuk, Rubel Del Puerto Ruiz Díaz y Mario Jesús Amarilla Molinas.

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Por su parte, la bancada de la ANR está integrada por Eleno Coronel, Noelia Asunción Ortiz, Ana Sofía Salazar González, Marcela Alicia Romero, María Soledad Álvarez, José Antonio Leguizamón Cáceres y Jorge Tomás Quiñónez Vergara.

Nuevos concejales municipales de Santiago, Misiones, realizaron el acto de juramento.
Nuevas autoridades municipales de Santiago, electas para el periodo 2026-2031, asumieron sus respectivos cargos

Posteriormente, el acto se trasladó a la Casa de Cultura de Santiago, donde se realizó la toma de juramento al intendente electo, Oscar Cuenca (ANR-HC), actual presidente de la Seccional Colorada.

Autoridades presentes

La ceremonia contó con la presencia del senador Derlis Maidana (ANR-HC), del consejero administrativo de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), Michel Flores, y de concejales departamentales, entre otras autoridades e invitados. El juramento estuvo a cargo de la presidenta de la Junta Municipal, Marcela Romero.

Cuenca reemplaza a Melchor Medina (ANR-HC), quien estuvo al frente de la administración municipal durante el periodo 2021-2026. El nuevo jefe comunal fue electo en las elecciones municipales del pasado 4 de octubre.

Según los resultados preliminares del Sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), Oscar Cuenca obtuvo 2.399 votos, frente a los 2.038 (45,32 %) alcanzados por Víctor “Bebecho Larre” (PLRA).

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