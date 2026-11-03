Ueno Bank: Alliana pide “medidas urgentes y absoluta prioridad a los ahorristas”

El comunicado con membrete de la Vicepresidencia de la República, “considera imprescindible que las autoridades del Banco Central del Paraguay (BCP) actúen con la máxima firmeza, celeridad y rigor ante la delicada situación que atraviesa la entidad Ueno Bank, colocando en el centro de todas las decisiones la protección de los ahorristas y sus recursos”, expresa parte del texto.

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El día de ayer, el propio Alliana había anunciado que ponía en pausa su candidatura por el peñismo a la presidencia de la República hasta tanto no se aclare la situación de Ueno Bank y la crisis que afecta al sector financiero en nuestro país.

“El Poder Ejecutivo debe mantener una posición férrea para que se determinen las responsabilidades correspondientes y quienes resulten responsables respondan ante la ley y ante los ciudadanos afectados”, agrega parte del comunicado publicado alrededor del mediodía de este martes.

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La publicación cierra solicitando “Mano firme, medidas urgentes y absoluta prioridad a los ahorristas. No debe escatimarse ningún esfuerzo institucional, dentro del marco legal, hasta alcanzar la normalización de esta situación y preservar la confianza en el sistema financiero nacional”.

La responsabilidad de Alliana

Esta mañana la bancada democrática de la Cámara de Senadores anunció que presentará un pedido de juicio político contra Santiago Peña (exaccionista de Ueno) y contra Pedro Alliana. En cuanto a las responsabilidades de este último, la senadora Esperanza Martínez explicó que el mecanismo utilizado para “birlar” al sistema financiero tuvo que tener participación de muchas personas. “Es un mecanismo para asaltar al país. Ellos se prepararon antes de asumir”, denunció.

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En esa línea, anunció la presentación de una denuncia por hechos punibles cometidos por funcionarios públicos. “Ahí por supuesto están en la mira el presidente anterior del IPS, Jorge Brítez, el Banco Central del Paraguay, los miembros del directorio, por supuesto, Santiago Peña y Pedro Alliana”, detalló.

🔴 OPOSICIÓN INSISTE EN JUICIO POLÍTICO A PEÑA Y ANUNCIA AMPLIACIÓN DE DENUNCIA



📌 La senadora Esperanza Martínez ratificó que la oposición insistirá con el juicio político al presidente Santiago Peña, mientras que el senador Rafael Filizzola anunció que ampliarán la denuncia… pic.twitter.com/b0PvrTfs85 — ABC Cardinal 730 AM (@ABCCardinal) November 3, 2026

También preparan otra denuncia penal contra los directivos del Ueno Bank, solicitando su prohibición de salida del país y bloqueo de sus cuentas.