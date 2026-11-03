Ueno Bank: oposición presentará pedido de juicio político contra Peña y Alliana

“Este es el regalo que nos deja el gobierno de Santiago Peña: el triunvirato, Santiago Peña, Pedro Alliana y Horacio Cartes. Acá hay un triunvirato. Ahora, algunos quieren ponerse hacia acá, otros hacia acá, otros renuncian en 24 horas, pero son el mismo grupo político. Ellos han tenido mayoría todo el tiempo y todo lo que se hizo se hizo con mayoría de los tres grupos políticos que hoy tienen disidencias coyunturales por las elecciones del 2028”, denunció la senadora Esperanza Martínez.

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Fue ahí que anunció la presentación de un pedido de juicio político contra el Presidente y Vicepresidente de la República.

“Nosotros vamos a presentar y vamos a hacer el seguimiento. Acá va a haber seguramente en las carpas oficialistas mucho debate todavía y estarán en la confusión de a dónde se van, pero ese es un problema de ellos. Nosotros tenemos nuestra posición muy clara”, aseguró la legisladora del PPC.

La exministra de Salud recordó que ellos como bloque ya presentaron denuncias contra Peña en el pasado por enriquecimiento ilícito. En ellas, se incluía también a administraciones de beneficio propio y otros hechos punibles de corrupción.

“Vamos a ampliar esas denuncias contra Peña ahora que tenemos más información. Ya con todos los últimos acontecimientos tenemos suficientes elementos contra la mayoría de los directores del Banco Central”, precisó.

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Martínez dijo que las responsabilidades abarcan a gran parte del gabinete, argumentando que el presidente ordenó y direccionó a los distintos entes públicos que depositen los fondos públicos en esa entidad. “Ha direccionado fondos de Itaipú. Por eso es que no nos queda otra que plantear la salida de Peña. Un gobierno como este no se puede sostener”, refirió.

Alliana también es responsable, afirman

Por otra parte, se refirió a la responsabilidad del vicepresidente de la República, Pedro Alliana, a pesar de que este ayer “pospusiera” su candidatura hasta tanto no se aclare la crisis financiera. “Nosotros tenemos que tomar una decisión política de manera urgente y dar la cara ante la ciudadanía. Por eso hemos tomado en conjunto esta resolución de llevar adelante y encaminar a través de la Cámara de Diputados el proceso de juicio político”, aseguró.

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En ese sentido, también tienen planificado presentar dos denuncias; una sobre aquellos hechos punibles cometidos por funcionarios públicos. Allí apuntan al presidente anterior del IPS, Jorge Britez, a los miembros del directorio del Banco Central del Paraguay, a Santiago Peña y a Pedro Alliana.

🔴 OPOSICIÓN INSISTE EN JUICIO POLÍTICO A PEÑA Y ANUNCIA AMPLIACIÓN DE DENUNCIA



📌 La senadora Esperanza Martínez ratificó que la oposición insistirá con el juicio político al presidente Santiago Peña, mientras que el senador Rafael Filizzola anunció que ampliarán la denuncia… pic.twitter.com/b0PvrTfs85 — ABC Cardinal 730 AM (@ABCCardinal) November 3, 2026

Por otro lado, también presentarán una denuncia penal contra los directivos administradores de Ueno Bank. “Sobre todo lo que vamos a pedir es la prohibición de salida del país y el bloqueo de sus bienes. Esto se debe hacer de forma inmediata. La Fiscalía debe solicitar al juzgado de turno y realizar esas medidas cautelares de manera urgente. No podemos permitir que estos responsables y estafadores abandonen el país y se lleven todo lo que han robado”, denunció Esperanza.