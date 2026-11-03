Video: Horacio Cartes evita hablar sobre el “procedimiento de resolución” de Ueno

El expresidente de la República y titular de la Asociación Nacional Republicana (ANR), Horacio Cartes, evitó responder a las consultas de la prensa sobre la situación de Ueno Bank y la decisión del Banco Central del Paraguay (BCP) de iniciar un “procedimiento de resolución” de la entidad bancaria.

Al ser consultado sobre si estaba al tanto de la situación, Cartes respondió: “Yo creo que estoy llegando recién y está un poco apresurada su pregunta”.

El exmandatario no confirmó ni negó tener conocimiento sobre el tema. Prefirió restarle urgencia a la consulta y continuar su camino en Encarnación, donde participó del acto de asunción del nuevo intendente, Sebastián Remesowski.

Sin embargo, al terminar la ceremonia, el titular de la ANR tampoco quiso hablar sobre el procedimiento de resolución de Ueno Bank. Durante el intento de los periodistas por acercarse a Cartes, sus guardias pegaban los micrófonos de los comunicadores para impedir que estos se acercaran.

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Cartes estuvo en la asunción del intendente de Encarnación

Cartes viajó temprano este martes a la capital de Itapúa para participar del acto de toma de mando de Sebastián Remesowski, nuevo intendente de Encarnación e integrante de la ANR.

La actividad contó con la presencia de referentes del Partido Colorado. Sin embargo, por el sector del oficialismo o peñismo no llegaron el presidente de la República, Santiago Peña, ni el vicepresidente Pedro Alliana, quienes tenían agendada su participación en el acto.

Sí estuvo presente el titular de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, quien acompañó la ceremonia de asunción del nuevo jefe comunal.

La ausencia de Peña y Alliana se produjo en una actividad partidaria en la que participó Cartes, presidente de la ANR, junto con otros referentes del Partido Colorado.

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BCP inició procedimiento de resolución de Ueno Bank

La negativa de Cartes a profundizar sobre el tema se produjo luego de que el Banco Central del Paraguay dispusiera, en la madrugada de este martes, iniciar un procedimiento de resolución de Ueno Bank.

La decisión del organismo regulador se tomó tras constatar que el índice de solvencia de la entidad bancaria se encontraba por debajo del 50% del mínimo requerido.

El procedimiento de resolución coloca a Ueno Bank en el centro de la atención pública, mientras el organismo regulador lleva adelante las actuaciones correspondientes ante la situación financiera detectada.

En paralelo, el Ministerio Público abrió una investigación penal tras recibir una denuncia presentada por el Banco Central, en el marco del procedimiento de resolución de la entidad bancaria.