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Política
04 de noviembre de 2026 - 18:21

Amambay: asumieron los seis intendentes reelectos

Momento en que Ronald Acevedo (PLRA), presta juramento como intendente de Pedro Juan Caballero.
Momento en que Ronald Acevedo (PLRA) presta juramento como intendente de Pedro Juan Caballero.

Los intendentes de las seis ciudades del departamento de Amambay que obtuvieron la reelección asumieron sus cargos y renovaron sus promesas de servicio a favor de sus compueblanos.

Por Eder Rivas
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Los seis jefes comunales que consiguieron el rekutu en las últimas elecciones municipales prestaron juramento ante los concejales en el departamento de Amambay.

En Pedro Juan Caballero, asumió como intendente Ronald Acevedo (PLRA), quien venció en la contienda electoral a Luis Guillén (ANR). En la Junta Municipal, contará con mayoría, ya que fueron electos siete liberales y cinco colorados.

De esta manera, teniendo en cuenta que el periodo se extiende hasta 2031, se asegura un cuarto de siglo del “acevedismo” en el poder, desde la asunción de José Carlos Acevedo en el año 2006, quien fue electo cuatro veces para el cargo, aunque no pudo completar el periodo que inició en 2021, ya que fue asesinado en 2022, meses después de asumir.

Pablino Arévalos (ANR), asumió como intendente de Zanja Pytã, Amambay, tras ser reelecto.
Pablino Arévalos (ANR), asumió como intendente de Zanja Pytã, Amambay, tras ser reelecto.

¿Quiénes asumieron en los otros cinco distritos?

En Capitán Bado, juró como intendente Rodney Villalba (ANR); en Bella Vista Norte, Luis Brítez (ANR); en Cerro Corá, Wilfrido Figueredo (ANR); en Karapaí, Ezequiel Ayala (ANR); y en Zanja Pytã, asumió Pablino Arévalos (ANR).

Lea más: El reelecto Ronald Acevedo juró como intendente de Pedro Juan Caballero

De esta manera, los seis intendentes reelectos renovaron sus promesas de trabajar a favor de sus respectivas comunidades en diversos ámbitos, como infraestructura, seguridad vial y recolección de basura, entre otros.

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