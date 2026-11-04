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Política
04 de noviembre de 2026 - 15:48

Caacupé: Víctor Zárate juró administrar con transparencia, responsabilidad y compromiso

Víctor Marcelo Zárate asume la Intendencia de Caacupé para el periodo 2026-2031.
Víctor Marcelo Zárate asume la intendencia de Caacupé para el periodo 2026-2031.Faustina Agüero

El liberal Víctor Zárate juró como nuevo intendente de Caacupé y se comprometió a llevar adelante una gestión transparente y responsable durante el periodo 2026-2031.

Por Faustina Agüero
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Víctor Marcelo Zárate Osorio (PLRA), asumió el cargo de intendente municipal de Caacupé para el periodo 2026-2031. El acto protocolar de juramento se desarrolló desde las 19:00 del martes 3 de noviembre en el Teatro Municipal de Caacupé, con la presencia de autoridades, representantes de distintos sectores y ciudadanos.

El nuevo jefe comunal juró desempeñar el cargo con transparencia, responsabilidad y compromiso con la ciudadanía.

Aseguró que no defraudará la confianza depositada en él por la población caacupeña y que asumirá el desafío con la responsabilidad que exige representar a los caacupeños.

Víctor Marcelo Zárate juró como intendente de Caacupé.
Víctor Marcelo Zárate juró como intendente de Caacupé.

La nueva conformación de la Junta Municipal de Caacupé

Durante la ceremonia también prestaron juramento los 12 concejales municipales titulares que integrarán la Junta Municipal de Caacupé durante el periodo 2026-2031.

El órgano legislativo tendrá una composición equilibrada entre las dos principales fuerzas políticas, con seis representantes del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) y seis de la Asociación Nacional Republicana (ANR).

Por el PLRA asumieron Humberto Fatecha Britos, Arturo Ramón Mendoza Mendoza, Óscar Germán López Santillán, Sonia Elizabeth Barreto de Dure, Emilio Ortega Escobar y Roberto Núñez.

En representación de la ANR juraron Marcelo Andrés Portillo Espínola, Giovanni Jesús María Larán Portillo, Mirna Stela Noguera Portillo, Rebeca Yolanda Irrazábal Castro, Jesús Amado Ramírez Leguizamón y Santiago Pedrozo Ledesma.

Con esta conformación, la Junta Municipal queda dividida en partes iguales entre liberales y colorados, por lo que el diálogo y los acuerdos entre los diferentes sectores políticos serán fundamentales para el tratamiento de proyectos, ordenanzas y decisiones que afecten al desarrollo de la ciudad.

Víctor Marcelo Zárate asumió como intendente de Caacupé junto a los nuevos concejales municipales para el periodo 2026-2031.
Víctor Marcelo Zárate asumió como intendente de Caacupé junto a los nuevos concejales municipales para el periodo 2026-2031.

Lea más: ANR se queda con la mayoría de las intendencias, pero no logró recuperar Caacupé y perdió Arroyos y Esteros

Riveros se despidió tras 11 años

Otro de los momentos significativos de la ceremonia fue la despedida del intendente saliente, el liberal Diego Riveros. Agradeció a todas las personas que lo acompañaron durante los 11 años que estuvo al frente de la Municipalidad de Caacupé.

En su mensaje, recordó parte del camino recorrido durante sus administraciones y los diferentes desafíos que tuvo que enfrentar, especialmente los momentos difíciles que atravesó la ciudad durante la pandemia del Covid-19.

Entre sus recuerdos mencionó el periodo de emergencia sanitaria, cuando las restricciones obligaron incluso al cierre temporal de las puertas de la Basílica Menor de Caacupé, uno de los principales símbolos religiosos y turísticos de la ciudad.

Aquella situación representó un desafío para la comunidad, acostumbrada a recibir a miles de peregrinos y visitantes, indicó el ahora exjefe comunal.

Diego Riveros se despidió de la Intendencia de Caacupé tras concluir su periodo de gestión municipal.
Diego Riveros se despidió de la Intendencia de Caacupé tras concluir su periodo de gestión municipal.

Riveros expresó su agradecimiento a los funcionarios municipales, colaboradores y ciudadanos que lo acompañaron durante los años de gestión. También deseó éxitos a Víctor Zárate en la conducción del municipio y en la tarea de responder a las necesidades de la población.

Lea más: Cordillera cambia el mapa: ANR, PLRA y movimientos se reparten las intendencias

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