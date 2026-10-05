ANR se queda con la mayoría de las intendencias, pero no logró recuperar Caacupé y perdió Arroyos y Esteros

Tras las elecciones municipales 2026 del domingo 4 de octubre, el nuevo mapa político de Cordillera muestra un escenario con predominio colorado, pero con movimientos importantes en varias ciudades.

Uno de los resultados de mayor peso fue Caacupé, donde el coloradismo no consiguió recuperar la Intendencia. El liberal Víctor Zárate, candidato de la Alianza Juntos por Caacupé, se impuso sobre el colorado Christian Bedoya.

La victoria de Zárate evita que el Partido Colorado retome el poder en uno de los municipios políticamente más importantes de Cordillera. Será el tercer periodo de gobierno opositor en una ciudad con mayoría de afiliados colorados.

Otro golpe para el coloradismo se produjo en Arroyos y Esteros, donde después de más de dos décadas la ANR perdió el gobierno comunal. Héctor Capdevila (PLRA) se impuso con 5.440 votos, frente a Lazarito Ovelar (ANR), quien obtuvo 5.254 votos.

Caída del Clan Peña en Emboscada

Uno de los resultados más impactantes ocurrió en Emboscada, donde el denominado Clan Peña perdió la Municipalidad después de más de dos décadas de hegemonía.

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Silvio Peña (PLRA) asumió como intendente el 15 de diciembre de 2017, tras las elecciones municipales extraordinarias convocadas para completar el periodo iniciado por Raúl Peña, quien falleció en un accidente de tránsito. Posteriormente, Peña fue reelecto y permaneció al frente de la comuna.

El antecesor de Raúl Peña fue su hermano, Espiridión Peña.

Cynthia Peña (PLRA), hermana de Silvio Peña, pretendía continuar con la dinastía familiar en la comuna emboscadeña. Sin embargo, Cristian Bustos, de la Asociación Nacional Republicana (ANR), obtuvo 4.856 votos, contra 4.076 votos de la postulante liberal, y rompió la hegemonía del clan.

Nueva Colombia: vuelve el coloradismo

En Nueva Colombia, el Partido Colorado consiguió recuperar el poder después de dos periodos consecutivos de administración liberal.

La Intendencia estuvo en manos de Lida Rosa Escobar Pereira, del PLRA, quien asumió por primera vez a finales de diciembre de 2015, luego de ganar las elecciones municipales de ese año cuando tenía apenas 25 años. Posteriormente, logró su reelección en los comicios de 2021 y permaneció al frente de la Municipalidad hasta este periodo.

Esta vez, el escenario cambió. Francisco Scholz, de la ANR, ganó con 1.872 votos, superando a Cynthia Estigarribia, de la Alianza Joaju Táva, quien obtuvo 1.539 votos.

Con este resultado, el coloradismo recupera una intendencia que durante dos periodos municipales estuvo bajo administración del PLRA.

Caraguatay: también cae una administración liberal

En Caraguatay, el PLRA tampoco logró conservar la intendencia. Nery Brítez, quien buscaba su reelección, obtuvo 1.683 votos, mientras que el colorado Patricio Ortega ganó con 3.771 votos.

Itacurubí de la Cordillera cambia de signo político

Otro cambio importante se registró en Itacurubí de la Cordillera, donde el PLRA perdió la intendencia después de dos periodos de gobierno.

El liberal Willian López, quien buscaba su reelección, obtuvo 2.928 votos. El colorado José Velázquez, en cambio, alcanzó 3.541 votos y se quedó con la Municipalidad.

Juan de Mena: vuelve la ANR después de seis años

En Juan de Mena, el Partido Colorado también logró recuperar la Intendencia. Yiyo Saldívar obtuvo 1.998 votos, superando por una estrecha diferencia al liberal Juanchi Mendoza, quien consiguió 1.903 votos.

Loma Grande también cambia de manos

En Loma Grande, el PLRA tampoco consiguió sostener la administración municipal. El colorado Zacarías Vera Cárdenas ganó la elección con 2.223 votos, mientras que José Vera, del PLRA, quien buscaba su reelección, obtuvo 1.719 votos.

Piribebuy: el PLRA pierde después de dos periodos de gobierno

Otro de los cambios destacados se produjo en Piribebuy, donde el PLRA perdió la intendencia después de una década.

Emanuel Gini, de la ANR, obtuvo 9.017 votos y derrotó a Héctor Bernal, del PLRA, quien alcanzó 6.344 votos.

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La derrota de la ANR en Caacupé y Arroyos y Esteros le adjudica al gobernador Denis Lichi (ANR-HC). De hecho, el derrotado, Christian Bedoya, es jefe de gabinete del Ejecutivo departamental.

Desde hace meses, Lichi y el intendente de Caacupé, el liberal Diego Riveros, intercambian ataques en un contexto de competencia de liderazgos en Cordillera.

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