ABC
4 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
ABC Noticias
ABC TV de 16:00:00 a 16:59:00
Ver ABC TV
Ancho Perfil
ABC Cardinal AM de 16:00 a 17:59
Escuchar ABC AM
Vitaminas
ABC FM 15:00 a 17:59
Escuchar ABC FM
ABC Noticias
ABC TV de 16:00:00 a 16:59:00
Ver ABC TV
30º
Ahora
ver más
30º
Ahora
HOY
Min
22º
Máx
35º
undefined 2026-11-05
Min
20º
Máx
29º
undefined 2026-11-06
Min
18º
Máx
34º
undefined 2026-11-07
Min
20º
Máx
29º
undefined 2026-11-08
Min
15º
Máx
25º
undefined 2026-11-09
Min
12º
Máx
28º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.880
Venta
6.270
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.320
Venta
7.200

Ver Cotizaciones

Política
04 de noviembre de 2026 - 15:24

Diputados aprueba con cambios ley de “emergencia” para ahorristas de Ueno Bank y vuelve a Senado

Adrian Dario Vaesken, Dalia Marlene Estigarribia y Mabel Echeguren observan carteles que exigen juicio político en la Cámara de Diputados.
Carteles pidiendo el juicio político a Santiago Peña, en la Cámara de Diputados.Gustavo Machado

La Cámara de Diputados aprobó con modificaciones ”obligadas” el proyecto de ley denominado de “emergencia” para acelerar pagos de la garantía de depósitos a las víctimas del caso Ueno Bank, donde opositores y disidentes señalaron como principal responsable político al presidente de la República, Santiago Peña. Vuelve al Senado para su sanción y posterior remisión al Ejecutivo.

Por ABC Color
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

En sesión extraordinaria en la Cámara de Diputados se aprobó con modificaciones, porque hubo puntos que harían inviable la norma, pero que mantienen la parte central, que es acelerar los pagos a los afectados hasta en 24 horas y no podrá exceder los 5 días hábiles.

Uno de los artículos modificados fue el 1 bis, en su inciso b, en el que se mantuvo la parte que se establece que “para determinar el saldo neto, se considerarán las obligaciones vencidas del depositante con la entidad y se compensarán con la totalidad de sus depósitos en ella”.

Esto evita que del dinero que tenían en sus cuentas, se debite por ejemplo, de golpe, la totalidad de lo que hayan tenido como deuda con Ueno, sino simplemente los correspondiente a cuotas vencidas.

Sí se eliminó la parte donde se establecía que “a todos los titulares de tarjetas de crédito se les aplicará el descuento del pago mínimo mensual, salvo que el titular autorice expresamente el pago de un importe superior o del saldo total adeudado”.

También se mantiene el plazo de 24 horas desde la aprobación de la ley para acelerar los desembolsos de adelantos de devoluciones, también se agrega un “plazo prudencial” de 5 días hábiles. La ley vigente establece plazos de hasta 15 días.

“El procedimiento de pago de anticipo de garantía se iniciará dentro de las 24 horas y no podrá acceder los 5 días hábiles siguientes a la entrada en vigor de la presente ley para procesos de resolución en curso desde la aprobación de la resolución para nuevos procesos”, señala el texto modificado.

También se agrega una salvaguarda en caso de desembolsos equivocados, obligando a quienes reciban a la devolución inmediata, so pena de algún castigo.

“Si una persona vinculada a la entidad excluida de la garantía recibiera el anticipo deberá restituirlo al fondo dentro de las 24 horas siguientes a la comunicación de su exclusión por la Superintendencia de Bancos. La obligación de restituir será exigible sin más trámite y sin perjuicio de la responsabilidad penal que corresponda”, señala el agregado.

Por otra parte, la redacción del artículo 2º que establecía que “por el tiempo prudencial que determine la Autoridad de Control, se autoriza la habilitación temporal de la aplicación de Ueno Bank, incluyendo el acceso al sistema SIPAP”, ya que con el proceso de resolución, dicha aplicación está inoperativa.

Este fue cambiado por la siguiente redacción: “El anticipo de la garantía previsto en el artículo 1º bis de la presente ley será acreditado por el fondo de garantía de depósitos a través de transferencias electrónicas en una cuenta habilitada al efecto a nombre del cliente de la entidad sometida a resolución o en defecto de una cuenta abierta a nombre del mismo se habilitará el pago en efectivo”.

Lo
más leído
del día

01
Economía
Ueno Bank: estos son los posibles hechos punibles que habrían cometido los directivos detenidos
Ver más
02
Nacionales
Miguel Vázquez, el unicornio que no pudo ser: una mansión, vehículos de alta gama y un mundo de lujos
Ver más
03
Economía
Directivos de Ueno Bank detenidos: quién es quién y cuál era el rol de cada uno
Ver más
04
Clima
Alerta meteorológica en Paraguay: posibles tormentas fuertes y granizo en 3 departamentos
Ver más
05
Policiales
Ueno Bank: cae el último directivo y ya son ocho los detenidos
Ver más

Te puede interesar