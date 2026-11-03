¿Qué establece el proyecto de ley aprobado en el Senado para los ahorristas de Ueno Bank?

Tras cuatro horas de debate, el pleno de la Cámara Alta resolvió en sesión extraordinaria convocada de emergencia ampliar el alcance de la ley N° 2334/03, creada en 2003 como un fondo de garantías tras las crisis bancarias de los años 90.

De esta manera, se aprobó un mecanismo para que los usuarios del banco Ueno, vinculado a Santiago Peña y favorito del gobierno para la captación de fondos públicos y del IPS, puedan recuperar parte de sus ahorros.

Lea más: Luego de 11 horas, Peña rompe el silencio en la crisis de Ueno Bank

A pedido del titular del Senado, Basilio “Bachi” Núñez (ANR, oficialista) y de la senadora Yolanda Paredes (Cruzada Nacional), se modificó la ley para que los ahorristas recuperen hasta G. 121 millones (40 salarios mínimos) por persona y en un plazo de 24 horas tras la promulgación de la ley. Se calcula que se usarían unos US$ 80 millones del fondo.

Por otra parte, en caso de deudas, solamente las cuotas vencidas serían descontadas y por el pago mínimo en caso de tarjetas de crédito.

También se autorizó rehabilitar la aplicación de Ueno en el sistema SIPAP para evitar trámites molestos a los ahorristas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La aprobación en general se dio con 35 votos a favor y uno en contra (Líder Amarilla).

¿Por qué la oposición acusa a Santiago Peña de operar un supuesto esquema piramidal?

Para Ignacio Iramaín (Ind), esto fue un “esquema Ponzi”, un sistema piramidal de estafa a los ahorristas.

Rafael Filizzola (PDP) sostuvo que este fue el resultado de una banda de delincuentes encabezada por Santiago Peña que robó fondos públicos. Sostuvo que todo fue preparado, ya que suprimieron la Secretaría Anticorrupción y aprobaron un paquete de leyes de flexibilización bancaria.

Filizzola subrayó que, en estos casos este tipo de entidades quiebra porque los esquemas piramidales caen, e igualmente lamentó que Ueno se jactaba de que dos de cada tres paraguayos formaban parte de la institución.

Lea más: PLRA anuncia que la oposición impulsará juicio político contra Santiago Peña y Pedro Alliana

Walter Kobylanski (Cruzada Nacional) exigió la renuncia de Santiago Peña. Lilian Samaniego (ANR) afirmó que los culpables y responsables eran el gobierno, el Banco Central y Ueno por crear un mecanismo para vulnerar el sistema bancario, y subrayó que el oficialismo fue cómplice de lo ocurrido.

Salyn Buzarquis (PLRA) denunció que 2.600.000 personas resultaron afectadas y agregó que el gran daño fue haber pedido a la gente que se formalizara, para que ahora lo pierdan todo. “¿Hasta qué punto puede llegar la codicia? Se decía que Peña era un técnico brillante, que iba a hacer volar la economía, pero en pedazos la hizo volar”, expresó.

Yolanda Paredes (Cruzada Nacional) indicó que Jorge Brítez, extitular de IPS, debía ser juzgado, señalando que existió una asociación criminal para delinquir usando el dinero de la gente para fondear un banco privado.

Esperanza Martínez (Participación Ciudadana) calificó de caradura y sin vergüenza a Santiago Peña por su comunicado en redes sociales. A los senadores que lloraron durante la sesión “Nano” Galaverna y la liberocartista Hermelinda Alvarenga, supuestamente afectados por los ahorristas, los acusó de tener “lágrimas de cocodrilo” y de ser cómplices por haber aprobado todas las leyes que Peña pidió para generar esta crisis. “Asuman como partido de gobierno”, exigió.

¿Cómo fue el giro discursivo del oficialismo tras la caída de la entidad bancaria?

Por su parte, ex cartistas y liberocartistas que durante años defendieron a capa y espada a Ueno Bank cambiaron su postura. Basilio Núñez reconoció que dos de cada tres paraguayos lamentablemente fueron estafados por Ueno Bank y que, cuando acudieron las autoridades del BCP al Senado, “muchos congresistas también fueron estafados”.

No obstante, se jactó de que un mes atrás, los oficialistas impulsaron pedidos de informes al BCP sobre Ueno y que por ello hasta fueron llamados parias.

Hasta Orlando Penner (exPPQ, ANR), quien se hizo oficialista a cambio de agua para el Chaco, dijo que adelantaba su voto para someter a Santiago Peña a juicio político por todas las veces que le mintió.

Lizarella Valiente (ANR) pidió crear una Comisión Bicameral de Investigación.