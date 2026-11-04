“El jefe principal es Cartes”: Villalba exige juicio político a Peña y Alliana

Ante la crisis destada con Ueno Bank, el senador liberal Éver Villalba responsabilizó directamente a Horacio Cartes, presidente de Asociación Nacional Republicana (ANR) y expadrino político del presidente Santiago Peña.

El parlamentario calificó al grupo político en el poder como una “gavilla” y planteó la posibilidad de convocar a nuevas elecciones en un plazo de seis meses.

“Acá hay una gavilla que se ha alzado con el poder y no hay que apartarle a nadie. El jefe principal es Horacio Cartes”, afirmó Villalba, quien consideró que el líder del movimiento Honor Colorado intentó desprenderse de la situación, mientras que sus “hijos” habrían continuado con el negocio que terminó bajo cuestionamiento.

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Responsabiliza a cartistas y peñistas

El legislador también apuntó contra los cartistas y peñistas que impulsaron a Peña para que llegue al Gobierno en 2023 y sostuvo que no se puede responsabilizar únicamente a una persona.

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Como argumento, mencionó las reuniones que, según afirmó, se realizaban en el quincho de Cartes para diseñar programas y esquemas de recaudación. “Todo esto se orquestó en el quincho de Cartes”, aseguró.

Peña, “traidor serial”

El senador también lanzó duras críticas contra Peña, a quien calificó de “traidor serial”. Según expresó, el mandatario traicionó primero al Partido Liberal, luego a Horacio Cartes y posteriormente al grupo Búfalo. “Él es capaz de entregarle a cualquiera con tal de salir limpio”, manifestó.

Para Villalba, la responsabilidad no se limita al Presidente de la República. Sostuvo que Cartes es el principal responsable político, mientras que Peña es el principal responsable dentro de la estructura del Estado.

En ese sentido, reclamó que la salida alcance también al vicepresidente Pedro Alliana y a los legisladores que, según dijo, apañaron al Gobierno y le otorgaron discrecionalidad.

Villalba plantea elecciones en seis meses y salida de todos

“Tienen que irse todos”, insistió el senador liberal al referirse a los responsables de la situación del país. En ese contexto, dijo estar dispuesto a proponer la convocatoria a elecciones en un plazo de seis meses, incluso si eso implica que todos los actuales representantes deban dejar sus cargos para que la ciudadanía vuelva a elegir a sus autoridades.

“Yo soy capaz de proponer elecciones en seis meses y, si tenemos que irnos todos, tenemos que irnos todos y elegir de vuelta”, expresó.

Ante los cuestionamientos sobre la viabilidad constitucional de esa propuesta, Villalba sostuvo que es posible adelantar los comicios mediante un acuerdo político y en consideración a la situación del país. “Es viable. No va a alterar, porque puede darse en el marco de un acuerdo político y por el bien de la República”, respondió.

Añadió que las condiciones actuales ameritan exigir un adelantamiento de las elecciones porque, a su criterio, no se puede continuar con Santiago Peña en el poder.

Acusa que dinero de las familias fue llevado a offshores

Villalba cuestionó la crisis de Ueno Bank por el perjuicio económico que, según denunció, sufrieron miles de familias paraguayas. Dijo que más de tres millones de personas no pudieron disponer de su dinero y relató que recibió llamadas de ciudadanos que tenían ahorros.

“Mucha plata de las familias paraguayas hoy está en manos de esta gente y, gran parte, les digo, ya no está en el país”, afirmó. También sostuvo que durante sus viajes Santiago Peña y otros socios trasladaban maletines a zonas no auditables, en referencia a operaciones en el exterior y a cuentas offshore.

El senador pidió que el debate político no desvíe la atención del perjuicio económico que, según su postura, sufrieron los ahorristas. Al ser consultado sobre los enfrentamientos entre legisladores liberales, entre ellos las acusaciones cruzadas de Salyn Buzarquis y Celeste Amarilla, evitó involucrarse en esa disputa.

“Yo particularmente estoy al lado de la familia, yo no me voy a prestar a ninguna escaramuza, a ninguna distracción”, respondió. Insistió en que el centro de la discusión debe ser el dinero que perdieron las familias y recordó que, para muchas personas, un millón de guaraníes representa la comida del día, medicamentos para sus hijos o la cuota escolar.

Juicio político: pide reunir los votos antes de avanzar

Respecto a un eventual juicio político contra Santiago Peña y Pedro Alliana, Villalba consideró que habría números para avanzar, aunque pidió prudencia y evitar iniciativas apresuradas. Sostuvo que primero se deben reunir las pruebas y asegurar los votos necesarios para impulsar el proceso en el Congreso.

“Yo creo que habría números”, señaló al ser consultado sobre el escenario en el Senado. Sin embargo, advirtió que no se debe presentar el libelo acusatorio ni solicitar sesiones sin contar previamente con los votos suficientes y el quorum necesario.

El senador indicó que en la Cámara de Diputados se está trabajando para conseguir los respaldos requeridos para el juicio político. A sus colegas les pidió trabajar en la construcción de los números y buscar el acompañamiento ciudadano, al considerar que los cambios políticos en el país siempre estuvieron vinculados al apoyo de la gente.

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Santi Peña debe estar preso

Asimismo, Villalba volvió a dirigir sus críticas al Presidente de la República y cuestionó que integrantes de la estructura investigada ya estén detenidos mientras Peña continúa en el cargo. “Falta verle ahí esposado también a Santiago Peña como jefe de ese grupo”, expresó.

Para el senador, este es el momento de que los parlamentarios definan de qué lado están: “Ahora es el momento de estar al lado de la gente”.