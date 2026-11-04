En ocho distritos de Paraguarí ya asumieron los intendentes y concejales municipales

De los 18 distritos con que cuenta el noveno departamento de Paraguarí, ya juraron los intendentes y los miembros de las juntas municipales de los municipios de Mbuyapey, Paraguarí, Yaguarón, Pirayú, Quiindy, María Antonia, Ybycuí y General Bernardino Caballero.

El acto más emotivo fue en Mbuyapey, donde la presidenta de la Junta Municipal, Viviana Aponte (PLRA), tomó juramento a su madre, Ana Delvalle de Aponte (PLRA), quien vuelve a la administración municipal tras 10 años.

La jefa comunal prometió una gestión cercana a la ciudadanía, abierta al diálogo y sensible a las necesidades de los más vulnerables.

En Paraguarí, el médico Ángel Osmar Galeano Zacarías (ANR) juró anoche como intendente para el periodo 2026-2031. Prometió honradez y transparencia.

Asimismo, pidió a los concejales dejar de lado el sectarismo partidario y recordó a su madre fallecida, Estela Zacarías, quien le aconsejó cuidar los bienes del pueblo.

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Tres intendentes de la ANR juran tras quitarle el municipio al PLRA

En Yaguarón asumió César Riquelme (ANR), tras 20 años de gobiernos liberales. Prometió ser “un compañero de lucha” para la gente. El juramento estuvo a cargo de la presidenta de la Junta Municipal, Nancy González (ANR).

En Pirayú, asumió anoche como intendente Félix Cuevas (ANR), quien rompió una hegemonía liberal de 35 años. El presidente de la Junta Municipal, Milciades Garcete (ANR), le tomó juramento.

En Quiindy, asumió Vicente Caballero, quien recuperó el distrito tras cinco años en manos del PLRA. Le tomó juramento la presidenta del órgano deliberativo, Rosalba Concepción Villalba Maciel (ANR).

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Por otra parte, en el distrito de María Antonia también asumió el cargo de intendente Pedro Penayo (ANR). Le tomó juramento el presidente de la Junta Municipal, Cristhian Riveros (ANR).

En el municipio de General Bernardino Caballero, donde el poder municipal lleva 20 años en una sola familia, asumió la intendencia Arnaldo Mereles (ANR). Juró como intendente ante el presidente del órgano deliberativo, Germán Mereles Ocampos (ANR).

Asimismo, en Ybycuí asumió el cargo de intendente el exdiputado Tomás Fidelino Rivas (ANR). Le tomó juramento la presidenta, Romina Recalde (ANR).