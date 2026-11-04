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Política
04 de noviembre de 2026 - 22:56

Peña no dará mensaje esta noche y solo “buscará soluciones” para ahorristas

Ciudadanos sostienen un cartel durante una manifestación en contra del Gobierno de Paraguay y la intervención de Ueno bank, este miércoles en Asunción (Paraguay). El presidente de Paraguay, Santiago Peña, promulgó una ley aprobada en tiempo récord por el Congreso para agilizar la entrega, en un plazo mínimo de 24 horas, de los recursos retenidos a miles de clientes en el intervenido Ueno bank. EFE/ Juan Pablo Pino
Ciudadanos sostienen un cartel durante una manifestación en contra del Gobierno de Paraguay y la intervención de Ueno bank, este miércoles en Asunción (Paraguay). El presidente de Paraguay, Santiago Peña, promulgó una ley aprobada en tiempo récord por el Congreso para agilizar la entrega, en un plazo mínimo de 24 horas, de los recursos retenidos a miles de clientes en el intervenido Ueno bank. EFE/ Juan Pablo Pino Juan Pablo Pino

Ante la ola de especulaciones de una supuesta nota de renuncia de Santiago Peña, la Presidencia de la República informó que el mandatario no dará mensaje esta noche y que está en “dedicación plena, para dar respuesta a los ahorristas afectados” por la caída de Ueno Bank, entonces propiedad de exsocios comerciales de Peña.

Por ABC Color
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“La Presidencia de la República informa que no está prevista ninguna conferencia de prensa en la residencia presidencial Mburuvicha Róga. Asimismo, desmiente de manera categórica distintos rumores. El presidente continúa al frente de sus funciones y sigue trabajando, con dedicación plena, para dar respuesta a los ahorristas afectados. Se insta a la ciudadanía a informarse únicamente a través de los canales oficiales de la Presidencia”.

Así refiere el comunicado de la Presidencia de la República difundido esta noche ante una ola de rumores de un supuesto mensaje del titular del Ejecutivo, Santiago Peña, donde comunicaría su renuncia al cargo, presionado por su vínculo con Ueno, con proceso de resolución emitido por el Banco Central del Paraguay (BCP). Los directivos del citado banco están imputados.

La serie de especulaciones se da ante un pedido de juicio político contra Santiago Peña y el vicepresidente Pedro Alliana en la Cámara de Senadores, previsto mañana a las 10:00, planteado por diputados de la oposición y colorados disidentes por mal desempeño de funciones. La convocatoria ya tiene la firma del presidente de la Cámara Baja, Raúl Latorre (ANR).

Lea más: Hallazgo fiscal en casa de Miguel Vázquez: ¿tenía un libreto para ganar licitaciones multimillonarias?

Mientras el microcentro asunceno volvió a ser el epicentro de protestas, con una multitudinaria marcha de ahorristas, jubilados y ciudadanos indignados por la crisis generada tras el proceso de resolución de Ueno Bank. Los manifestantes denuncian un “golpe al bolsillo” y piden juicio político al Peña y de Pedro Alliana.

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