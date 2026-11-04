Peña no dará mensaje esta noche y solo “buscará soluciones” para ahorristas

“La Presidencia de la República informa que no está prevista ninguna conferencia de prensa en la residencia presidencial Mburuvicha Róga. Asimismo, desmiente de manera categórica distintos rumores. El presidente continúa al frente de sus funciones y sigue trabajando, con dedicación plena, para dar respuesta a los ahorristas afectados. Se insta a la ciudadanía a informarse únicamente a través de los canales oficiales de la Presidencia”.

Así refiere el comunicado de la Presidencia de la República difundido esta noche ante una ola de rumores de un supuesto mensaje del titular del Ejecutivo, Santiago Peña, donde comunicaría su renuncia al cargo, presionado por su vínculo con Ueno, con proceso de resolución emitido por el Banco Central del Paraguay (BCP). Los directivos del citado banco están imputados.

La serie de especulaciones se da ante un pedido de juicio político contra Santiago Peña y el vicepresidente Pedro Alliana en la Cámara de Senadores, previsto mañana a las 10:00, planteado por diputados de la oposición y colorados disidentes por mal desempeño de funciones. La convocatoria ya tiene la firma del presidente de la Cámara Baja, Raúl Latorre (ANR).

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Mientras el microcentro asunceno volvió a ser el epicentro de protestas, con una multitudinaria marcha de ahorristas, jubilados y ciudadanos indignados por la crisis generada tras el proceso de resolución de Ueno Bank. Los manifestantes denuncian un “golpe al bolsillo” y piden juicio político al Peña y de Pedro Alliana.