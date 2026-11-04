¿Qué es el juicio político, cómo se tramita y las mayorías que definen su desenlace?

El juicio político en Paraguay no es una instancia judicial de persecución penal ordinaria, sino un resorte de responsabilidad constitucional diseñado para salvaguardar la institucionalidad de la República. Su finalidad primordial consiste exclusivamente en determinar si una alta autoridad debe o no ser separada de sus funciones públicas debido a inconductas graves tipificadas en la Carta Magna.

El marco que rige este procedimiento se encuentra establecido en el Artículo 225 de la Constitución Nacional de 1992, complementado por las reglas de funcionamiento, quórum y mayorías legislativas del Artículo 185 y los artículos que delimitan la composición de ambas Cámaras del Poder Legislativo.

¿Quiénes pueden ser sometidos a este procedimiento?

El juicio político no alcanza a cualquier funcionario público, sino únicamente a las máximas cabezas de los poderes del Estado y de los órganos extrapoderes de rango constitucional. La nómina establecida taxativamente por el artículo 225 comprende a:

El Presidente de la República.

El Vicepresidente de la República.

Los Ministros del Poder Ejecutivo.

Los Ministros de la Corte Suprema de Justicia.

El Fiscal General del Estado.

El Defensor del Pueblo.

El Contralor General de la República y el Subcontralor.

Los integrantes del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE).

Causales taxativas

Para activar la acusación, los proponentes deben fundamentar el pedido en al menos una de las tres causales previstas en el texto constitucional:

Mal desempeño de funciones: Valoración de carácter eminentemente político sobre la falta de idoneidad, negligencia grave o quebrantamiento en el ejercicio de las atribuciones inherentes al cargo. Delitos cometidos en el ejercicio del cargo: Supuesta perpetración de hechos punibles cometidos mediante el ejercicio de la función pública o valiéndose de las prerrogativas del puesto. Delitos comunes: Perpetración de hechos punibles desvinculados de la condición oficial de la autoridad encausada.

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Quórum legislativo: el piso para deliberar

Ninguna de las dos cámaras del Congreso puede abrir sesión, deliberar válidamente ni someter a votación un juicio político sin alcanzar el quórum legal (Art. 188). Conforme al Artículo 185, el quórum legal se constituye con la mitad más uno del total de miembros de cada cámara:

Cámara de Diputados (80 miembros titulares): El quórum mínimo legal para sesionar es de 41 diputados presentes .

Cámara de Senadores (45 miembros titulares): El quórum mínimo legal para sesionar es de 23 senadores presentes.

Si no se alcanza dicha presencia física en la sala de sesiones, el debate no puede iniciar o la sesión debe levantarse de inmediato.

Las dos fases del juicio político y el juego de mayorías

El procedimiento sigue un esquema bicameral estricto: la Cámara Baja ejerce como parte acusadora (instancia de formulación de cargos) y la Cámara Alta se erige como tribunal de sentencia.

1. Fase de acusación (Cámara de Diputados)

Presentación y debate del libelo: El proceso inicia formalmente en la Cámara de Diputados mediante la presentación de un libelo acusatorio firmado por legisladores, donde se exponen los hechos denunciados y las pruebas arrimadas.

La mayoría requerida: El artículo 225 exige una «mayoría de dos tercios» . Según el artículo 185 de la Constitución, cuando la norma habla de mayoría de dos tercios a secas, se computa sobre las dos terceras partes de los miembros presentes en la sesión.

Impacto en los números:

Comisión acusadora: Al aprobarse la acusación, el pleno de la Cámara Baja designa a diputados fiscales (acusadores) para llevar y sostener la causa ante la Cámara de Senadores.

2. Fase de juzgamiento (Cámara de Senadores)

Constitución en Tribunal: El Senado recibe formalmente el libelo acusatorio y aprueba un reglamento específico para la sustanciación de la causa.

Garantía del debido proceso: En cumplimiento de las garantías de defensa en juicio consagradas en los artículos 16 y 17 de la Constitución, se notifica formalmente al enjuiciado y se fijan los plazos correspondientes para que comparezca, acceda a las actuaciones, ejerza su defensa y aporte sus descargos y elementos de prueba.

Juicio público: Se celebran sesiones públicas y orales en las que la comisión acusadora de Diputados fundamenta los cargos y la defensa del acusado formula sus alegatos finales.

Veredicto y alcance de la sentencia

Para dictar un fallo condenatorio rige una de las mayorías más exigentes de todo el ordenamiento jurídico nacional:

Mayoría absoluta de dos tercios: El artículo 225 estipula que la condena debe dictarse por mayoría absoluta de dos tercios . El artículo 185 aclara taxativamente que esta expresión hace referencia a las dos terceras partes del número total de integrantes de la Cámara , no de los que estén sentados en la sala.

El cálculo exacto: Sobre el pleno de 45 senadores, las dos terceras partes representan exactamente: 30 votos.

Cifra inalterable: Para destituir a un encausado se requieren inexcusablemente 30 votos a favor. Si el conteo final arroja 29 votos favorables a la destitución, el acusado resulta absuelto, sin importar cuántos senadores se hayan ausentado, abstenido o abandonado el recinto.

Efectos del veredicto

La resolución dictada por la Cámara de Senadores produce efectos institucionales bien acotados: