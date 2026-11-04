Ueno Bank: ¿qué se necesita para que Diputados apruebe juicios políticos a Peña y Alliana?

Bancadas del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), el ‘tercer espacio’ compuesto por otros partidos opositores y la disidencia de la Asociación Nacional Republicana (ANR, Partido Colorado) en la Cámara de Diputados anunciaron que impulsarán pedidos de juicio político al presidente Santiago Peña y al vicepresidente Pedro Alliana.

Esto se produce un día después de que el Banco Central del Paraguay (BCP) anunciara el inicio de un procedimiento de resolución de Ueno Bank, uno de los mayores bancos privados del país, vinculado a exsocios comerciales del presidente Peña.

La banca matriz explicó que tomó esa decisión - que dejó congelados los ahorros de cientos de miles de usuarios del mencionado banco – luego de constatar el deterioro de los índices de solvencia de Ueno. El BCP atribuyó esa situación al hecho de que el banco concentra grandes cantidades de dinero público, concedió créditos a empresas vinculadas a su propio grupo empresarial por encima de los límites permitidos.

Lea más: Ueno Bank: asociación de asegurados exige juicio político y la destitución de Santi Peña

Ueno Bank tuvo un ascenso meteórico en el sistema financiero paraguayo, que se aceleró desde que el presidente Peña y el vicepresidente Alliana asumieron sus cargos a mediados de 2023. El presidente Peña fue accionista del grupo empresarial que integra Ueno hasta abril de 2025.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Las altas autoridades no pueden decir que estaban en desconocimiento”

En declaraciones a medios de comunicación este miércoles, la diputada opositora Rocío Vallejo (Patria Querida) indicó que han sido redactados dos libelos acusatorios distintos, uno para el presidente Peña y otro para el vicepresidente Alliana.

Lea más: Crisis por Ueno: para Antonio Barrios juicio político a Peña sería “demasiado”

“No se puede dejar de mencionar al vicepresidente, que ha ejercido la Presidencia todas las veces que el presidente estuvo de viaje”, enfatizó. “Todos conocían las irregularidades, las altas autoridades no pueden decir que estaban en desconocimiento”.

Pedro Alliana, quien se perfilaba como precandidato del oficialismo colorado a la Presidencia de la República de cara a las elecciones generales de 2028, anunció el pasado lunes - horas antes del anuncio de resolución de Ueno - que pondría en “pausa” su precandidatura.

Los números para aprobar los juicios políticos en Diputados

La diputada Vallejo explicó que, en principio, son 36 los diputados opositores y colorados disidentes que prometieron su apoyo a los pedidos de juicio político. Sin embargo, el oficialismo tiene mayoría en la Cámara Baja y podría dejar sin quórum legal cualquier sesión en la que se proponga votar sobre los libelos.

Para que los pedidos de juicio político tengan posibilidad de correr, será necesario que al menos cinco diputados del oficialismo den quórum a tal sesión. Si eso ocurre, los pedidos serían aprobados por una mayoría de dos tercios de los parlamentarios presentes.

Lea más: Crisis de Ueno Bank: diputado Espínola responsabiliza a Peña y a autoridades económicas

“Necesitamos que estén con nosotros”, dijo la diputada Vallejo, dirigiéndose a los parlamentarios del oficialismo.

Ocho directivos de Ueno Bank, entre ellos su presidente y vicepresidente, fueron detenidos ayer luego de que el Ministerio Público abriera una investigación debido a una denuncia del Banco Central del Paraguay sobre las supuestas irregularidades detectadas por la banca matriz.