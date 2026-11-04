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Política
04 de noviembre de 2026 - 22:33

San Ignacio: Eduardo Dejesús promete un gobierno inclusivo y transparente

Grupo de cinco personas en evento formal, con Alcides Martínez leyendo un documento y Eduardo Dejesús sosteniendo un libro.
Momento en que Alcides Martínez, presidente de la Junta Municipal, toma juramento a Eduardo Dejesús, nuevo intendente de San Ignacio, Misiones.Gentileza

SAN IGNACIO, Misiones. El nuevo intendente de San Ignacio, Eduardo Dejesús (Alianza), asumió el cargo y prometió una administración inclusiva, transparente y con participación ciudadana.

Por Jesús Riveros
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El acto de juramento y asunción al cargo del nuevo intendente de la ciudad de San Ignacio, Misiones, Eduardo Dejesús (Alianza), se realizó en el salón Cacique Arapysandu. El juramento fue tomado por el presidente de la Junta Municipal, Alcides Martínez.

Durante su primer discurso como jefe comunal, Dejesús señaló que su compromiso es con toda la ciudadanía, independientemente de su afiliación política. En ese sentido, aseguró que no exigirá pertenencia partidaria para acceder a los servicios o participar de su administración.

Jamás voy a pedir afiliación política a ningún ciudadano ignaciano. Todos están en iguales condiciones en este gobierno municipal”, expresó.

Lea más: San Ignacio: nueva administración recibe deudas por G. 7.033 millones

El nuevo intendente manifestó que asume el cargo con una gran responsabilidad, especialmente por los 9.104 votos que recibió en las elecciones municipales. Recordó que durante su campaña recorrió la ciudad y estrechó las manos de 33.278 personas.

“Grande es mi compromiso, grande es mi responsabilidad de honrar esas 9.104 personas que depositaron su confianza en mi”, afirmó.

Participación ciudadana y transparencia

Dejesús sostuvo que su administración buscará involucrar a la población en las decisiones y proyectos municipales. Afirmó que la participación ciudadana será uno de los pilares de su gestión.

“Este gobierno municipal será un gobierno inclusivo, será un gobierno que represente a la bandera de San Ignacio, la blanca, verde y roja”, manifestó.

Eduardo Dejesús sostiene un bastón de mando con actitud celebratoria, rodeado de mujeres aplaudiendo en un auditorio decorado.
Eduardo Dejesús recibió oficialmente la administración de manos de Cristina Ayala en San Ignacio, Misiones.

También prometió trabajar con transparencia y sin excusas para superar las dificultades que enfrenta la ciudad.

Aquí no hay excusas, vamos a trabajar desde el primer día, desde ayer, en levantar nuestra ciudad y que San Ignacio recupere el sitial que le corresponde”, expresó.

Promete recuperar el protagonismo de la ciudad

El jefe comunal señaló que uno de sus principales objetivos será recuperar el lugar que históricamente le corresponde a San Ignacio como una de las principales ciudades del departamento de Misiones.

En ese contexto, pidió el acompañamiento de la ciudadanía para impulsar los proyectos y enfrentar los desafíos de la administración municipal.

“Hoy iniciamos una nueva historia en San Ignacio, la del progreso y todos juntos vamos a avanzar. Así que, desde hoy, juntos avanzamos hacia el cambio real en San Ignacio, Guasu Misiones”, concluyó.

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