San Ignacio: nueva administración recibe deudas por G. 7.033 millones

Tras el cierre del corte administrativo en la Municipalidad de San Ignacio, Misiones, el equipo del intendente entrante, Eduardo Dejesús (Alianza), dio a conocer la situación financiera en la que recibe la administración comunal, tras la gestión de la exintendenta Cristina Ayala (ANR-HC).

El informe expone compromisos pendientes por G. 7.033.844.741 y una disponibilidad bancaria de aproximadamente G. 1.186 millones.

Según explicó el director de Administración y Finanzas del equipo entrante, Jimmy Vergara, el monto total se compone de G. 1.924.548.226 en obligaciones pendientes de pago que ya están registradas contablemente y otros G. 5.109.296.515 en compromisos que todavía no fueron incorporados a la ejecución presupuestaria ni a la contabilidad municipal.

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Estos últimos corresponden principalmente a servicios no personales, bienes de consumo e insumos, inversión física, transferencias y otros gastos. Vergara explicó que varios de estos compromisos no pudieron ser registrados porque ya no existía disponibilidad de crédito presupuestario.

“Y la deuda total que tenemos, sumando los obligados que están contablemente y las deudas no obligadas que tenemos, son un total de 7.033.844.741 guaraníes”, manifestó.

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Salarios atrasados y compromisos de fin de año

Otro de los problemas que deberá afrontar la nueva administración es el atraso salarial. Dentro de los G. 7.033 millones ya están incluidos G. 1.226.420.000, correspondientes a dos meses de salarios pendientes de funcionarios municipales, concejales y del Ejecutivo municipal, correspondientes a septiembre y octubre.

El intendente Eduardo Dejesús señaló que, además de esos atrasos, deberá garantizar el pago de noviembre, diciembre y el aguinaldo. Estimó que necesitará aproximadamente G. 3.000 millones para cumplir con los cinco compromisos salariales antes de finalizar el año.

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“Nosotros tenemos una realidad: estamos agarrando esta administración municipal con dos meses de sueldo más lo que son noviembre, diciembre y aguinaldo. Tenemos un gran desafío de cinco sueldos de resolver antes de fin de año. Ese es el gran desafío y nos vamos a poner manos a la obra desde hoy mismo”, manifestó Dejesús.

Disponibilidad bancaria insuficiente

En cuanto a los recursos disponibles, el equipo entrante informó que la Municipalidad cuenta con G. 1.186.500.648, distribuidos en siete cuentas bancarias de Banco Nacional de Fomento y Banco Continental.

No obstante, Vergara advirtió que esos recursos resultan insuficientes para cubrir los compromisos contractuales asumidos, las obligaciones pendientes y las deudas con proveedores. Además, parte de esos fondos corresponde a cuentas específicas, como Fonacide y royalties.

Ante este escenario, Dejesús anunció que la nueva administración apostará a mejorar la recaudación municipal mediante el cobro de impuestos y tasas.

El intendente anunció además que solicitará una auditoría interna y una auditoría externa, esta última con intervención de la Junta Municipal, y que el acta de entrega y recepción será remitida a la Contraloría General de la República.

El objetivo, explicó, es revisar las distintas dependencias y determinar el origen de los compromisos financieros recibidos durante la administración saliente de Cristina Ayala.